Entregan dinero a periodista

El periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano denunció que la empresa Security Service Tecnology le envió dinero para que deje de publicar sobre el presunto direccionamiento en una licitación en IPS. Hoy le hicieron llegar G. 22 millones.

“Juanki” Lezcano Flecha inició una serie de publicaciones sobre una investigación que revelaba que directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) pagarán al menos unos G. 40.000 millones de más por la contratación de servicios de seguridad. El contrato es de casi G. 140.000 millones para las firmas Bullers SA y SST Security Service Tecnology SA, y esta última tiene como directivo a Óscar Chamorro Lafarja, hijo del ex diputado colorado José Chamorro (ANR).

Esta mañana, en ABC Cardinal, el periodista contó que ayer recibió una llamada para ir a la oficina de SST. En el lugar le dijeron que “hay acá gente que quiere hablar contigo porque tus publicaciones van a hacer que pierdan sus contratos con las empresas privadas, que es realmente su mayor negocio. Y quieren saber cómo se puede hacer para parar las publicaciones”.

Se reunió con Óscar Chamorro y con el senador Dionisio Amarilla (PLRA, llanista), quien actuó como intermediario, según detalló Lezcano. El periodista de ABC Color grabó la reunión en donde se ofreció un arreglo, como también grabó la entrega del dinero, que se concretó esta mañana en el interior de un auto, frente al edificio del diario, sobre la calle Iturbe.

Tras recibir el paquete con G. 22 millones, informó de todo al jefe de Redacción de ABC, Armando Rivarola, y luego hizo la denuncia pública en la radio. Detalló que decidieron donar el dinero a los damnificados por las crecidas.

Escuchar primera parte de las declaraciones:

“Esto no se hace por plata, lo que yo hago no se hace por plata. No hice nunca por plata. Podré ser de una familia modesta, pero no voy a aceptar plata de la corrupción política de este país”, dijo Lezcano.

“A mí, mi conciencia, Dionisio (Amarilla), no me la vas a comprar, no me la vas a comprar con plata. Chamorro Lafarja, aprendé, no me van a comprar. Si hay cosas que se están haciendo mal, así me falte plata o si me vaya mal, voy a seguir denunciando, hasta donde pueda", añadió el comunicador al borde de las lágrimas.

Detalló que el monto de G. 22 millones se definió porque corresponden a 10 cuotas de un préstamo con el que compró un automóvil, dato que el empresario sabía, indicó.

El periodista también contó que Óscar Chamorro además, le ofreció un puesto laboral a una persona cercana a él, un trabajo en el medio digital El País, propiedad del empresario.

Niega acusación

El senador Dionisio Amarilla (PLRA) confirmó que estuvo presente en una reunión con Chamorro Lafarja y la productora María Luz Peña, a quien identificó como sus amigos de hace varios años.

El legislador liberal contó que recomendó a Chamorro “lavar” su imagen a través de una campaña publicitaria que eventualmente lideraría María Luz Peña a través de su productora, para la que Lezcano Flecha trabajó alguna vez.

Amarilla dijo que no traficó influencias porque en ningún momento se lo escucha “levantando un teléfono” para llamar a algún conocido para que interceda por Chamorro. “En ningún momento frente a mí hablaron de dinero. Estuve presente cuando Juanki llega a la reunión. Me quedé atónito ante su llegada. Óscar (Chamorro Lafarja) replica que le están perjudicando (con las publicaciones de ABC Color) porque es proveedor internacional en el Paraguay.

En parte de la grabación de la reunión se escucha que Amarilla dice que Chamorro le pidió para que “un amigo” suyo interceda por el empresario y Amarilla dice que “primero tiene que solucionar su cuestión mediática”.

Amarilla indicó en conversación con radio ABC Cardinal que su “amigo” no es parte del Gobierno “porque en el gobierno está el Partido Colorado y él es opositor”.