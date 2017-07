Fue un ángel para José

Por Carlos Almirón, corresponsal

Justiniano Vera fue el poblador que pudo encontrar en la tarde del martes, luego de 29 horas de desaparición, al niño José Carballo, quien se hallaba perdido en los montes del Chaco en la zona de San Carlos, distrito de Fuerte Olimpo.

El hombre, a quien todos lo conocen con el sobrenombre de Acuti, fue un verdadero ángel para José, ya que debido a las bajas temperaturas una noche más en el monte hubiera sido fatal para el pequeño.

El hombre de buen corazón es querido por todos ya que siempre brinda algún tipo de servicio a los pobladores de la humilde comunidad.

"Acuti" vive solo. No posee familia dentro de la población ya que sus padres ya fallecieron; nunca tuvo pareja y no tiene hijos, aunque sí algunos hermanos a quienes no ve desde hace años.

Don Acuti antiguamente vendía agua dentro de la población mediante un tambor a bordo de un carrito de madera estirado por él mismo. Ahora se dedica a vender leña y hacer postes.

Cuando las esperanzas de encontrar con vida al niño en el segundo día de su desaparición se desvanecían, se oyeron los gritos de Acuti diciendo haber encontrado al pequeño. Eran casi las 17:00 del martes cuando se dio el descubrimiento.

Todas las personas explotaron en una enorme alegría y llantos, y corrieron al encuentro del pequeño que ya era sacado en brazos de su madre y luego su padre de la espesura del monte.

El niño se encuentra totalmente recuperado en el hospital de Villa Hayes, y en las próximas horas recibirá su alta médica.