Unichaco: Carreras no están acreditadas porque "es un proceso"

Por Marvin Duerksen, corresponsal

FILADELFIA. El vicerrector de la Unichaco aclaró preocupaciones de estudiantes sobre la acreditación de sus carreras. Confirmó que estas aún no están acreditadas, porque faltan las primeras promociones, y explicó que recién después se iniciará el proceso.

El vicerrector académico de la Universidad del Chaco (Unichaco), Raúl Barreto, vino al Chaco para aclarar las preocupaciones manifestadas ante este diario por estudiantes de la filial en esta ciudad, en cuanto a la acreditación o no de las carreras que están estudiando.

Le acompañaron Edith Carballo, coordinadora académica general; Ana Ortega, gerente de la universidad; Nora Sosa, del área de bienestar estudiantil; y Edith Coronel, coordinadora de la filial Filadelfia. Barreto informó que en este momento no tienen ninguna carrera acreditada ante la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), porque aún faltan las primeras promociones. “La acreditación de Aneaes es un proceso de calidad. Entonces, primero tenemos que esperar que egresen los estudiantes, y recién después solicitamos el proceso de acreditación. Esto es un proceso, tiene su tiempo, su requisito. No es que la universidad no quiere acreditar, sino que la misma Aneaes pone ciertos requisitos que debemos cumplir, para poder llegar a esa acreditación”, dijo el vicerrector.

Indicó que en sus evaluaciones, la Aneaes puede proponer cambios, que deben ser analizados posteriormente y poner evaluadores capacitados para las diferentes carreras. En este contexto, indicó que para la licenciatura en Criminalística de la Facultad de Criminalística y Ciencias Forenses, no existen evaluadores nacionales, por lo que se debe invitar a extranjeros.

Por otro lado, destacó que la Unichaco fue creada por Ley 3819/09, que le habilita a funcionar con sus ocho sedes y demás carreras. El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) aprobó hasta ahora cuatro carreras en la sede central en Villa Hayes, que son la licenciatura en Enfermería, Contabilidad Pública, Derecho y Administración de Empresas. La malla curricular aprobada sirve igualmente para las filiales, explicó.

Una vez terminada la construcción y el equipamiento de la nueva filial en Filadelfia, señaló que el Cones lo verificará para su aprobación. Barreto instó a que los estudiantes “estén tranquilos, nosotros venimos para quedarnos en Filadelfia, nosotros no somos una universidad que vino para desaparecer, sino que estamos acá, estamos invirtiendo. La sede es absolutamente local, es nuestra, no es más alquilada. Estamos haciendo bien las cosas”, afirmó.

Alumnos de la filial habían expresado su preocupación porque no obtienen respuesta de la universidad sobre si las carreras ofrecidas en Filadelfia (Veterinaria, Contabilidad, Administración en Empresas, Derecho, Enfermería y Criminalística) tienen acreditación. Las autoridades académicas confirmaron el hecho, avisando que es un proceso que en el futuro se cumpliría.