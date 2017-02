Vigilia contra enmienda

Senadores opositores a la enmienda se reúnen esta mañana en el Congreso, donde permanecen en vigilia ante la posibilidad de una maniobra del cartismo. Algunos inclusive pasaron la noche en el lugar y advierten que no permitirán un atropello a las leyes.

ETIQUETAS

Varios senadores disidentes pasaron la noche en el Congreso Nacional para estar "alertas" ante cualquier intento de cartistas de atropellar la Constitución Nacional. Anunciaron que a tempranas horas se reunirían en la sala de la presidencia del Senado para debatir respecto a la reelección vía enmienda.

El senador Eduardo Petta fue uno de los parlamentarios que pasaron la noche en el Congreso para evitar que “lo duerman” y estar presente para defender la Constitución Nacional. “Son muy rápidos pero estaremos espectantes. Hacemos un llamado a la reflexión de aquellos que pretenden pasar sobre las leyes sin medir las consecuencias”, instó para ABC Cardinal esta mañana.

Por su parte, Silvio “Beto” Ovelar manifestó que están dispuestos a defender el estado de derecho. “No voy a pasar a la historia como un cobarde que corrió cuando la República necesitaba una posición clara”, declaró también para la 730 AM.

Beto Ovelar comparó también a Fernando Lugo con Poncio Pilato, por “lavarse las manos”, ya que dice que no votará por la enmienda pero permanece indiferente ante el impulso que dan desde su grupo, el Frente Guasu, a la violación de la Carta Magna. “Sabemos sus legisladores no opinan de manera autónoma. Si él estornuda, los demás se resfrían”, ironizó. Por otra parte, en cuanto al cambio de opinión del senador Fernando Silva Facetti y postura a favor de la enmienda, declaró que no sabe cómo hará su colega para explicarle a sus hijos que "se vendió".

“Esta sesión será memorable porque nos exigirán a que comentemos detalles y yo sé muy bien qué piensan Fernando Lugo de Blas Llano, Sixto Pereira de los Llanistas y los calificativos que utilizan. Si ellos actúan de manera miserable nos obligan a que comentemos los detalles por los cuales hemos asumido determinada posición”, continuó Ovelar.

Asimismo, la senadora Desirée Masi también llegó bien temprano al encuentro y declaró que una ambición desmedida por perpetuarse en el poder está generando una crisis en el país, que tiene repercusión en el exterior. “Estamos ante una situación de inestabilidad y crispación política”, agregó.

Respecto a las denuncias en su contra, aseguró que no hay forma que la intimiden. “Estas amenazas no nos mueven ni un pelo. Pueden llevarnos presos si quieren, no tenemos miedo. No queremos que nuestros hijos vuelvan a pasar por una dictadura”, subrayó Masi.

Diputados opositores también reaccionaron ayer ante las versiones de una inminente presentación del proyecto de ley de reelección por enmienda por parte del oficialismo en la Cámara de Senadores. Calificaron a Cartes, Lugo y Llano de “oportunistas”, y advierteron que si presentan la enmienda, estarán violando la Constitución Nacional.