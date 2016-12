Yacaré “fugitivo” ya está en el Zoológico

El pequeño yacaré encontrado en la madrugada de ayer en la zona del Mercado 4 ya se encuentra en el zoológico de Asunción, el cual será su nuevo hogar luego de ser acogido momentáneamente por una familia que los rescató de la calle.

ETIQUETAS

“La especie es caimán yacaré, fue depositado en el Zoológico de Asunción y está siendo inspeccionado en el área de cuarentena”, indicó Rocío Barreto, directora de Vida Silvestre de la Secretaría del Ambiente (Seam).

El animal, que fue recibido esta mañana por la veterinaria Tamara Bogarín del zoológico de Asunción quedará en el lugar, ya que al no saber cuánto tiempo permaneció en cautiverio es un peligro para su propia vida retornarlo a su hábitat natural.

Tampoco se sabe cómo llegó el animal a la calle Pozo Favorito, a unos metros del Mercado 4, donde fue rescatado por una familia. Si bien el animal no está en peligro de extinción su comercialización es ilegal.

“El caimán yacaré tiene una distribución muy amplia en todo el país. No está protegido como una especie en peligro de extinción, pero si se realiza un comercio internacional, tiene que ser controlado. Igualmente para el comercio nacional tiene que seguirse procesos de control”, indicó Barreto.

De la misma manera, explicó que el proceso normal que se debe seguir en el caso de querer portar uno de estos animales de manera legal actualmente no está vigente. “Si fuera para mascota exigimos el registro nacional de vida silvestre y un permiso de tenencia de mascota, pero el comercio actualmente no está permitido, porque si se pretende comercializar se tiene que tener un programa de aprovechamiento sostenible el cual todavía no existe en la Seam”, agregó

El ejemplar, que es aún joven según determinaron, “desconocemos cómo haya llegado ahí y esa información no creo que la podamos tener pero al estar en la vía pública presumimos que se escapó”, expresó, así como tampoco tiene claro con qué fin habría sido traído. “No sabemos si fue para mascota o para alimento, no creo que haya sido para piel porque tiene que ser a gran escala para que resulte rentable, pero es una inferencia” aclaró.