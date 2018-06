Acusa a HC de entregar EBY por sus cigarrillos

El expresidente de la República Federico Franco acusó a Cartes de haber “entregado” Yacyretá al presidente argentino, Mauricio Macri, a cambio de que se "flexibilicen" los controles en la frontera para el tráfico de cigarrillos.

ETIQUETAS

Mario Abdo “va a tener una conversación diferente” con el presidente argentino, Mauricio Macri, ya que no tendrá una “mirada genuflexa” de Horacio Cartes, que aceptó entregar Yacyretá a cambio de facilitar contrabando, estimó el expresidente Federico Franco.

“Ojalá que cuando vaya el Presidente (electo) a hablar (con Macri), vaya mirándole a los ojos, no mirando abajo, no pidiendo algo a favor o en contra de esto”, afirmó Franco, esperando una actitud contraria a la de Cartes, que era “una actitud entreguista, genuflexa, sometida y en donde se va y consigue esto y a cambio consigue la liberación para que el tráfico (de cigarrillos) en la frontera se agilice”.

Franco no se ahorró calificativos contra Cartes por haber firmado el acuerdo con la Argentina para permitir la construcción de las obras de Aña Cuá. Calificó de vendido, genuflexo y hasta descerebrado al mandatario por firmar un acuerdo tan desventajoso para el país.

Igualmente, reprochó la actitud que tiene Cartes con su sucesor Mario Abdo Benítez, siendo que cuando el primero ganó las elecciones pidió frenar todas las licitaciones y ahora él asume una actitud totalmente contraria, con dudosos “negociados” de última hora.

“Las elecciones fueron el 21 de abril y el 22 estuvo (conmigo) el Presidente electo. La verdad que se excedió un poco, no solo paró las licitaciones sino que paró el país por tres años. En un año y dos meses, nosotros terminamos la Costanera; en 5 años no existe la Costanera Norte”, indicó.

Lea más: Ganadero reafirma pedido de coima de Leite

También cuestionó que Cartes promocione todo el día la lucha contra la corrupción; sin embargo, “la corrupción está en su 'hermano del alma', Darío Messer, ahí está la corrupción. Denuncié como 10 veces a Darío Messer y el contrabando de cigarrillos y el negociado de los US$ 50.000 con el que nos desayunamos hoy y nadie me respondió”, fijo el exmandatario.

Mediante un ejemplo simple explicó lo leonino del acuerdo firmado por Cartes. No solamente Paraguay admite la deuda por la construcción de la EBY, algo que ya fue totalmente saldado por la histórica entrega de la energía no usada por Paraguay, sino que admite una nueva y que va a volver a pagar en igualdad de condiciones por una obra que no necesita.

Las obras de Aña Cuá, van a inundar territorio 100% paraguayo, costarán US$ 620 millones y Paraguay pagará el 50% de esa deuda, pese a que el tratado establece que se debe de pagar según la potencia contratada por las partes.

Es decir, Argentina se queda con el 98% de la energía y aún así Paraguay debe pagar el 50% de las obras, recriminó. Es como ir a un restaurante entre dos, uno consumió mucho más en la cena y ambos tiene que pagar igual, es injusto, referenció. Además Argentina ni siquiera pagó por la indemnización por territorio inundado a nuestro país.