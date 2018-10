ZI desafía a la fiscalía

El senador Javier Zacarías Irún dio una conferencia en relación a los allanamientos a sus empresas. Negó haber hecho negocios ilícitos y saber sobre la intervención fiscal antes de tiempo. Dijo que va a “estar controlando” al Ministerio Público.

“No tenemos nada que esconder”, dijo Zacarías Irún, que dio este viernes una conferencia de prensa en su casa del barrio Los Laureles de Asunción. Llamativamente, los medios del grupo ABC Color nuevamente no fueron invitados a participar.

El senador cartista, que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, literalmente pidió al Ministerio Público que nada más le solicite los documentos que necesita y que él se los iba a proporcionar. Indignado, reclamó la forma en la que la fiscalía allanó sus propiedades, la Gobernación de Alto Paraná y la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Este allanamiento que se ha hecho, estas son las cosas que llaman la atención al procedimiento, porque lo hacen de una forma muy irresponsable, con mucha falta de conocimiento, de datos, que si nos hubieran preguntado nosotros ya les hubiéramos contado”, expresó Zacarías.

El legislador calificó las acusaciones de enriquecimiento ilícito como una “fantasía” que es “amparada por un medio de comunicación que ve visiones en todos lados”, en referencia al diario ABC Color. Además, dijo que no es multimillonario pero que “vive bien” gracias al apoyo de sus amigos y de los negocios que hizo en los 11 años que trabajó en sus empresas mientras no era funcionario del Estado.

Cabe recordar que Zacarías Irún, desde 2013 a 2018, fue asesor político del expresidente Horacio Cartes y tenía directa intervención en varios asuntos del Estado. “Tengo justificado mi patrimonio, con documentos”, refirió.

El senador negó también que sus empresas Itapema y Gestiones del Este hayan hecho negocios con el Gobierno, con la Gobernación del Alto Paraná o con la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Estas empresas no reciben ni envían plata al exterior. Esas empresas no tienen sociedad con empresas en el Paraguay”, respondió en relación a la versión de fiscalía, que afirma que Itapema y Gestiones del Este están directamente ligadas a 14 otras firmas que hacen negocios con el Estado.

“No sabía”

Javier Zacarías también negó haber tenido conocimiento de los allanamientos que se hicieron ayer por la mañana. Se refirió a la supuesta extracción de documentos en la noche del miércoles y dijo que el vehículo que se ve en la filmación es de “un vecino” y que “él puede estar a la hora que sea, haciendo lo que sea” en su oficina. “El vehículo es vehículo del vecino, esa es una información falsa, mentirosa”, refirió, en referencia a la versión avalada por la propia fiscalía de que el clan Zacarías tuvo conocimiento de los procedimientos antes de que se llevaran a cabo.

Zacarías no habló sobre su socio comercial Fernando Román Fernández, presumiblemente identificado por la fiscalía en el video del circuito cerrado colocando documentos en otro vehículo.

Un funcionario de las empresas de Zacarías dijo a ABC Cardinal que el “jefe” estuvo hasta la madrugada en ese sitio. A juzgar por la descripción que dio el empleado, el “jefe” es Fernando Román.

Finalmente, descalificó a los fiscales intervinientes. “No soy tonto, no soy bobo, no soy burro. Conozco algo de Derecho. Vamos a estar controlando al Ministerio Público (...) tengo errores. No tengo aureola en la cabeza. No soy sinvergüenza, bandido, narcotraficante (...) No voy a permitir que me hagan ninguna injusticia”, concluyó.

Fernando Román junto a Javier Zacarías.

El fiscal Leonardi Guerrero lleva adelante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal contra Javier Zacarías Irún, su esposa Sandra McLeod (intendenta de Ciudad del Este), el diputado Justo Zacarías Irún (exgobernador de Alto Paraná), Margarita Zacarías Irún y dos socios comerciales de la familia: Fernando Román Fernández y Arsenio Román Fernández.