Los GD y su territorio

Por Alberto Candia

El 15-08-2008 –hace 10 años– el diario ABC Color publicó una serie sobre los “hombres escombro” del Paraguay dedicados a la política, todos ellos amparados por una “sociedad cerrada” de mafias corporativas que constituyen los 3 poderes del estado.

Aquél dossier dedicado a OGD nos muestra los quilates de sus antecedentes, el modus vivendi y operandi con el poder político de turno, junto a su círculo áulico, lacayos y adeptos, todos miembros del “clan” y de su propia familia. Esta es la nota.

“Oscar Alberto González Daher (14-VII-1953), igual que el ‘Tendotá’ Nicanor Duarte Frutos, fue alimentado de la savia stroessnerista por un ‘karai comisario’, su padre. En nuestra pesquisa por la ciudad de Luque capturamos un vendaval de reproches.

OGD está conceptuado como un villano o patotero de la política, eterno vividor del Estado. Dicen que los hermanos GD tienen organizados varios grupos de guardaespaldas tipo ‘barras bravas’ para que lo defiendan cuando ‘arrecian sus detractores’.

OGD, militante-combatiente-stronista, se manejó a la sombra del hermano mayor Mario Ramón González Daher (convencional militante durante el atraco a la Junta de Gobierno el 01-08-1987 y catalogado de usurero de larga data. Actual presidente del club Sportivo Luqueño y vicepresidente 2º del comité ejecutivo de la APF).

Oscar Alberto fue senador por el Partido Colorado y representando los intereses del Ejecutivo presidió la Cámara de Diputados con dudoso manejo. En medio de la trepada y la acrobacia, llegó a ser presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, desde donde accionó a su antojo la guillotina en contra de sus adversarios.

Entre tantas perlas, logró contra viento y marea que se le suspenda al fiscal Alejandro Nissen, porque este le inició una investigación sobre tenencia de un auto mau, marca Mercedes Benz CLX, modelo 99 y con chapa serie AEG 970 y chasis adulterado.

Tres vehículos más de su pertenencia estaban anotados en el ‘registro transitorio’, lugar donde se archivan los autos mau. Las publicaciones indican que envió con sigilo a un intermediario para sobornar a funcionarios de ese organismo con la misión de borrar directamente del archivo esos automóviles anotados.

La Corte Suprema llegó a reponer en su cargo al fiscal Nissen, pero la mafia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, bajo la presidencia de Oscar González Daher, reiteró la suspensión.

Entre sus trapisondas, cuentan que el 22-I-05 protegió al empresario Yong Kwon Yu (Juan Yu) que explotaba los juegos de ‘quinielas clandestinas’, denunciada por la empresa concesionaria ‘Repsur’ a través de su apoderado Pedro Wilson Marinoni, agregando que el coreano regaló, tanto al presidente de la República Luis González Macchi como al diputado Oscar González Daher un auto BMW y Mercedes Benz, respectivamente, a cambio de una celosa protección.

También el sindicalista de la Dinac (Dirección Nacional de la Aeronáutica Civil), Lorenzo Orué, lo vinculó, junto al ex ministro del Interior Walter Bower y al ex ministro de Defensa Nelson Argaña, al famoso megaasalto ocurrido en el aeropuerto Silvio Pettirossi el 4-VIII-2000, de donde desaparecieron US$ 11.132.100 destinados al Banco HSBC, que por entonces no operaba en el mercado local.

Cabe destacar que semejante golpe, posteriormente conllevó una terrible ‘quema de archivo’ de los actores materiales, entre ellos: Carlos Bienvenido Morínigo Paredes, ‘accidentado’ en el Chaco el 28-XI-01; Oscar Celestino Romero, ‘ejecutado’ en Ñemby el 10-XII-02; y Francisco Ojeda Ayala, ‘silenciado’ en Ñemby el 30-XII-02.

Entre las perlas publicadas sobre este impopular personaje al cual sus compueblanos lo llaman ‘peluquín’, se encuentra aquella elección para la Intendencia de Luque (2006 - 2010), en donde el cuñado de su hermano Raúl Karjallo fue prácticamente ‘puesto’ en el cargo por el ‘tío senador’, ya que desde las sombras ‘Don Oscar’ movía los hilos.

También, en una ocasión, cierta turba armada con cuchillos y pistolas que respondía al mismo senador luqueño, agredió a los adherentes de Lino Oviedo que realizaban pegatinas en Luque a favor del ex militar.

Dentro del manejo subterráneo que implica el ‘cuoteo político’, infinidad de publicaciones indican que Justo Ramón Servín fue nombrado como gerente de cargas aéreas (Dinac) del aeropuerto Silvio Pettirossi para operar como recaudador de ‘peluquín’. En el 2000 este funcionario había sido sumariado y defenestrado por ‘manilargo’, ya que en su gestión registró un inexplicable faltante de Gs. 350.000.000.

Nos relataron que aparte de dedicarse al prebendarismo, clientelismo y al tráfico de influencias, González Daher colocó en Itaipú con un ‘contrato jugoso e indefinido’ a su hija María Emilia González Chávez (bautizada en Luque como una ‘chancholigan chuchi’).

Pero lo más anecdótico para la historia política vernácula es aquel hecho ocurrido en el 2005, en que se elucubró una de las tantas violaciones de la Constitución Nacional. Precisamente fue en su domicilio donde se ‘cocinó’ la candidatura de Nicanor para la presidencia de la ANR, delegada posteriormente en forma interina a José Alberto Alderete.

Aportó para la campaña pro-Nicanor la friolera suma de US$ 50.000. No debemos olvidar su activa participación en el ‘marzo paraguayo’ de 1999 donde hubo siete fallecidos, decenas de heridos, cientos de arrestados e ilimitados perseguidos.

Este embrollo montado sirvió para gestar el ‘golpe parlamentario’ de una ‘gavilla de facinerosos’ que en la actualidad se atrincheran en el mismo Parlamento, agazapados para futuras eventualidades.

Por ser un ‘escombro’ deberá ser desaforado, procesado y condenado ante las colosales faltas en contra de la ciudadanía y el estado paraguayo, su frondoso legajo habla por sí solo”. (Así concluye aquella publicación. Con los acontecimientos actuales, parece escrita en tiempo presente).