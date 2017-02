A su corta edad, adolescente roba suspiros a los lectores con su novela digital

Tener 15 años y conquistar a los lectores con una novela romántica parece imposible, pero Majo Corvalán lo logró con su primera obra digital “Jugando a quererte”. Ella asegura que las personas amarán la lectura cuando encuentren el libro correcto.

Muchas personas no acostumbran a entretenerse con la lectura y la escritura de historias inventadas. Sin embargo, Majo encontró un espacio en la creación literaria y afirma que se siente cómoda expresando sus sentimientos a través de sus obras. Actualmente, nuestra compatriota reside en Estados Unidos y cuenta que, al principio, no hablaba muy fluido el inglés y, para distraerse, decidió redactar un libro.

“Jugando a quererte” tiene como protagonista a Caitlin Bennote, una chica a quien le encanta hacer sufrir a los muchachos, luego de que a ella le rompieron el corazón. La novela se encuentra disponible en la aplicación Wattpad.

Majo escribe desde los 13 años y comenta que, una vez que empezó a redactar, ya no pudo dejar de hacerlo. Después de haber concluido algunos capítulos de su obra, la adolescente decidió publicarlos en su cuenta de Wattpad. “Me pasaba horas narrando y sentía curiosidad de cómo iban a reaccionar los lectores con mi historia. Luego, recibí comentarios sobre cada episodio y eso me motivaba a seguir con la obra”, añade.

El año pasado, la adolescente ganó el concurso de novela “World of Words Awards” de la aplicación Wattpad, en la categoría romance. “El hecho de haber recibido votos y comentarios de mi obra me llenó de satisfacción, porque luego de invertir tiempo en la historia y ver que a muchos les gustaba, me invadió un sentimiento inexplicable”, agrega. Algunos de los premios que Majo ganó en la competencia fueron un diploma y la edición del libro con una portada.

“Cada persona tiene sus pasiones y hobbies, pero que no le guste leer es una lástima, ya que no solo te entretiene, sino que también te ayuda a mejorar la escritura y alimenta tu imaginación”, afirma Majo. Así también, asegura que todos amarán la lectura cuando encuentren el libro correcto.

La adolescente tiene como objetivo terminar ahora su novela “Aprendiendo a olvidarte”, la segunda parte de “Jugando a quererte”. Por último, Majo aconseja a los jóvenes a que adquieran el hábito de la lectura y que utilicen correctamente el internet para adquirir nuevos conocimientos.

Por Dahiana Galeano (20 años)