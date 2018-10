Amor a distancia: ¿un mito mentiroso o una realidad que mantiene la relación?

El romance con tu pareja va mejor que nunca; besos y caricias forman parte de la rutina, pero surge un detalle inesperado: la novia tiene que viajar a Rusia para estudiar. ¿La frase “cuando hay amor, no importa la distancia” es un mito o una realidad?

Soledad y Solitario son dos novios que demuestran su amor cada día. Su romance nació en la adolescencia y terminó en la juventud, porque la novia recibió un correo que le permitiría estudiar en Rusia gracias a una beca. La noticia resultó chocante para los dos, porque los días de pasar momentos juntos se estaban por terminar y, cuando Soledad viaje, nacería un amor a distancia.

Este ejemplo expresa la situación que muchos jóvenes atraviesan, ya que, por diferentes motivos, los noviazgos deben cortar el lazo físico para recorrer un camino. Muchos aseguran que, cuando existe amor entre dos personas, no hay ningún obstáculo que no se pueda atravesar.

Por otra parte, se encuentra el pensamiento de que la distancia de dos amores hace que el afecto especial vaya disminuyendo o, simplemente, uno de los dos se tope con otras personas y creen lazos de amor distintos. En fin, si estás de pareja y tenés que viajar, solamente te queda decir “chau, amor, que te vaya bien” como expresa una canción.

Por más que existan los medios virtuales de comunicación, como el WhatsApp, el Facebook o Skype, para hacer videollamadas, no es lo mismo que conversar cara a cara. Además, no olvidemos que las necesidades fisiológicas no se pueden llevar a cabo por redes sociales.

Asimismo, lo más temido por aquellos amores que deben separarse por motivos de viajes es el famoso “cuerno a distancia”, ya que estando a kilómetros de tu pareja, cualquier copita de más puede hacerte actuar sin pensar. Mientras que las personas que confían ciegamente en sus novios, solo esperan hasta volver a encontrarse, pues cuando realmente existe amor, las adversidades solo son detalles.

Ah, cómo no mencionar al amor virtual, el cual nace a distancia. A través de las redes sociales, los solteros recurren al buscador de amigos para encontrar a su media naranja; aunque esta práctica sea peligrosa, muchos logran crear un amor lejano hasta que llegue el momento de verse en persona.

Si tu relación amorosa de metros pasa a kilómetros, ¿pensás que el amor aún seguirá brillando o que va a ir deteriorándose con el correr del tiempo?

Por Ezequiel Alegre (17 años)