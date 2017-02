Con 16 años, una luchadora de jiu jitsu no teme a los combates cuerpo a cuerpo

“El jiu jitsu es como el ajedrez: tenés que pensar con antelación qué movimientos hacer”, expresa Alma Mena (16), deportista. Afirma que en la lucha no influyen el sexo ni el tamaño de las personas, pues todo es cuestión de técnica y disciplina.

El jiu jitsu brasilero es una modalidad de las artes marciales, derivado del jiu jitsu japonés, pero con modificaciones al estilo del país vecino. Este deporte, que tiene mucha similitud con el judo, consiste en una lucha cuerpo a cuerpo y se caracteriza por los estrangulamientos y luxaciones de articulaciones que efectúa el atleta para derribar a su oponente, cuando ambos se encuentren en el piso.

Alma comenta que practica este deporte desde finales del 2014. “Al principio, empecé con las artes marciales mixtas y después me enamoré del jiu jitsu”, expresa la joven. La misma afirma que en la la lucha no importan el tamaño ni el peso de la persona, pues el secreto para derrotar al contrincante está en la maña.

“El jiu jitsu es como el juego de ajedrez: tenés que pensar qué movimientos vas a hacer y calcular cómo va a reaccionar el otro. Normalmente, yo no estudio tanto a la persona, pero estoy muy pendiente de mi contraataque”, manifiesta la atleta. La hermandad es uno de los valores que Alma destaca de este deporte, pues, a pesar de la lucha, entre los competidores reina el respeto.

La joven comenta que la reacción de las personas al comentarles que practica jiu jitsu es la famosa frase: “¡Ay, no me vayas a pegar!”. Alma afirma que este deporte no es violento, pues hay formas de cuidarse; sin embargo, los ojos morados y los labios rotos son consecuencias que difícilmente se evitan durante un enfrentamiento.

“En el jiu jitsu, por más que seas una chica y luches con tipos más grandes que vos, tenés la posibilidad de vencer; no hay sexo débil, porque todo depende de la técnica, la fe en uno mismo y el entrenamiento”, expresa Alma. La joven, quien practica todos los días en la Academia Lefebvre, destaca la importancia de las artes marciales para fortalecer la defensa personal y estar preparado ante cualquier ataque.

La deportista es cinturón blanco en jiu jitsu y uno de sus objetivos es llegar al negro. Por otro lado, alienta a todos los jóvenes a que se animen a practicar esta u otra actividad física. “El deporte es esencial para el ser humano y, más aún, en el caso del adolescente porque te mantiene ocupado y motivado; vos mismo te fijás metas a fin de ir superándote”, concluye.

Por Viviana Cáceres (19 años)