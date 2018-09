Con pinceladas de colores y arduo trabajo, una joven pinta con pasión

“Trabajar en lo que uno ama es de otro mundo, pues abunda la inspiración y las ganas de superarse rompen barreras”, cuenta la artista Kerstin Guth (25). La joven ofrece coloridos cuadros hechos a mano, termos pintados con óleo y novedosas guampas.

“Siempre amé el arte; cuando terminé el colegio, mucha gente me decía que estudie algo relacionado con el diseño, pero el tabú que dice que el trabajo del artista no genera ingresos y es poco sustentable estaba presente. Entonces, luego de concluir la carrera de comercio internacional, me dediqué a pulir mis habilidades”, expresa Kerstin.

La joven artista cuenta que tres cuadros, con situaciones que reflejan la secuencia de un día hermoso y perfecto, son los trabajos que más le fascinó realizar, pues fue el primer material que pintó con óleo y lo hizo para su mamá.

Cuadros pintados con óleo y materiales acrílicos, termos de tereré, guampas de palo santo, coloridos protectores para valijas y estuches para celulares son algunos de los productos que la joven ofrece a las personas interesadas en comprar algo creativo, bonito y novedoso. También, la artista pinta instrumentos como guitarras pequeñas y ukeleles a fin de transformar el estilo del cliente en arte.

La joven cuenta que “brindo cuadros de variados tamaños, con los diseños que quiera el cliente, ya sea un material para la sala o un regalo especial. A partir de G. 50.000 uno puede adquirir un lindo detalle; además, la cuenta de Instagram 'Cuadros_KerstinGuth' está disponible para obtener más información”.

Kerstin señala que “ya participé en varios eventos en donde expongo mis lienzos, pinto en vivo y comparto con la gente un poco de mi talento”. Asimismo, Guth declara que, al asistir a actividades, le gusta interactuar con las personas que aprecian sus dibujos pues, a veces, un cuadro expresa un millón de sentimientos que cada quien puede percibir de forma diferente.

Sobre las oportunidades en el campo artístico, la joven cuenta que “el éxito llega para quien lo busca con dedicación, pasión, esmero, mucho trabajo y actualizaciones constantes. Además, uno tiene que llevar en cuenta los detalles, la viabilidad y la minuciosidad, pero, por sobre todo, los sueños aterrizan en donde se pone todo el corazón”.

A los que aspiran a ser pintores de cuadros de diferentes estilos y desean dedicarse al arte, Kerstin dice “el tip principal para un trabajo como este es el trato con el cliente, ya que si uno es agradable, transmite confianza, tiene una buena comunicación y es alegre obtendrá resultados geniales”.

“Trabajar con pintura y colores es abrir el corazón, compartir experiencias, inspirar a los demás y dar un empujón a las personas que tienen sueños que anhelan cumplir. También, uno debe saber que nada es cuestión de suerte ni talento, pues el trabajo duro, a pesar de que sea hasta altas horas de la noche, es la flechita que lleva a la meta que uno ama y desea abrazar con todas las fuerzas del alma”, culmina Kerstin.

Por Andrea Parra (18 años)