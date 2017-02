Cuidado con llamadas de desconocidos; quizás un malhechor quiere estafarte

"Tu hijo se accidentó, está en la comisaría, girame un 500 mil ahora antes que pase a la Fiscalía", es la frase clásica que utilizan los estafadores cuando se comunican con sus víctimas. ¡Ojo!, al atender números desconocidos, podés caer en un chantaje.

Recibir llamadas de números desconocidos es algo que suele ocurrir. Algunas veces, un integrante de la familia o un amigo se quiere comunicar con nosotros a través del smartphone de otra persona, por lo que no se puede ignorar una llamada. Sin embargo, debemos prestar mucha atención, pues existen personas que se dedican a extorsionar a la gente con alertas de accidentes que no ocurrieron, con el fin de sacar provecho económico.

Escuchar por teléfono que un ser querido se encuentra envuelto en un percance automovilístico con heridos puede pegar duro a cualquier persona. El pánico comienza a manifestarse, mientras que el temblor se inicia al momento de oír que debe enviar dinero para "arreglar" la situación. Muchas personas, con el espanto, lo primero que hacen es el giro monetario sin siquiera cerciorarse de si en verdad ocurrió el accidente.

Entablar una comunicación con la supuesta víctima es el primer paso que se debería hacer para evitar caer en la trampa. En ocasiones, la conexión se logra, pero en otras, no, ya que el "accidentado" se encuentra trabajando o haciendo otras actividades y no puede contestar llamadas, lo que da pie a que el temor y la desesperación se multipliquen aún más para la persona que recibió instrucciones de los delincuentes.

Muchos ciudadanos ya terminaron siendo víctimas de estos ladrones que se encuentran del otro lado del celular, pues no pudieron confirmar si el hecho sucedió o no. En varias ocasiones, se corroboró que los extorsionadores son reclusos, quienes, por cierto, no deberían tener dispositivos electrónicos a mano.

Es triste enterarse de que alguien cayó en la trampa de estos delincuentes, pues, probablemente, la persona se encontraba en un estire y afloje con la billetera, esperando el fin de mes para pagar las cuentas que tiene.

Lo llamativo del caso es que muchas veces estos bandidos conocen perfectamente a sus víctimas, ya que saben sus nombres, dónde viven, si trabajan o estudian, etc. Quizás en pocas ocasiones la extorsión se dé al azar, pero, en mayor proporción, los malhechores dominan la vida privada de las “carnadas” para el golpe.

Entonces, ¿qué hacer si esto nos sucede? Tampoco debemos ignorar todas las alertas de números desconocidos, pues sabemos que existe la probabilidad de que sean reales. El primer paso es contactar cuanto antes con el “accidentado” en cuestión, ya que de esa manera podrás eludir una extorsión en curso. No vayas corriendo a un local de giros, cuidado, quizás la llamada solo es un engaño perfectamente disfrazado que espera sacar provecho de vos.

Por Rocío Ríos (18 años)