El labrador retriever es la debilidad de toda persona amante de los perros

Protectores, juguetones y muy cariñosos, así describen muchas personas al labrador retriever. Este can se caracteriza, principalmente, por ser un excelente compañero de vida y eso lo convierte en la debilidad de toda persona amante de los perros.

¡Que levante la mano aquella persona a quien no le cause ternura y amor un labrador! Esta raza es una de las más populares a nivel mundial por la cantidad de prototipos registrados en todo el planeta. Sus principales valores como la inteligencia, bondad, energía y, por sobre todo, familiaridad, lo hacen un can único e irreemplazable.

Cabe destacar que el labrador retriever fue elegido por la “Asociación canina estadounidense” como el perro más popular de los Estados Unidos y no es para menos, pues estos canes son excelentes compañeros de vida para personas de todas las edades. Asimismo, son grandes trabajadores formando parte de brigadas caninas de la policía en los operativos antidrogas, antiexplosivos, búsqueda y rescate, entre otros.

Con un buen amaestramiento por parte del dueño, el labrador se puede convertir en la mascota más dócil, obediente y talentosa de todas. Los colores del can se subdividen en tres: el tipo “arena”, en cualquiera de sus variantes, el negro puro y el “chocolate” que va de medio a marrón oscuro.

Las personas que tienen como mascota a un labrador retriever o, al menos, coincidieron un par de veces con este can declaran que son muy protectores, cariñosos y muy juguetones; incluso, para muchos, es la mejor raza canina que existe.

En cuanto a su cuidado, la mejor alimentación que puede recibir un labrador es un balanceado que se ajuste a su etapa de crecimiento. Aunque muchas personas desearían que estos canes sean eternos, ellos viven en un promedio de 12 a 14 años, pero eso no impide que en algunos casos sus latidos del corazón se prolonguen un poco más.

Un labrador debe recibir al menos tres dosis de las vacunas contra enfermedades como el parvovirus canino y el moquillo, entre otras. La inyección antirrábica se aplica a los cuatro meses de edad y los refuerzos son anuales, según el Dr. Silvio Cuevas, veterinario.

El aseo debe consistir en baños cada 10 o 15 días, utilizando jabones y champú específicos para caninos. Cuando lo enjuagues, intentá ser lo más cuidadoso posible y su pelaje secalo con el artefacto secador de pelos, especialmente en los días de frío y humedad.

La frase “el perro es el mejor amigo del hombre” se ajusta perfectamente a lo que representa un labrador para su dueño. Su excelente interactuación con los niños lo convierte en un compañero que desearías tener desde tu infancia y por el resto de tu vida.

Por Ricardo Núñez (19 años)