El racismo, un mal que puede opacar la magia del apasionante mundo del fútbol

No existe algo perfecto y el racismo hace que el fútbol tampoco lo sea; la discriminación en las canchas parece nunca acabar. Entre insultos, ofensas y cantos racistas, hinchas del balompié hacen que la magia del deporte rey sea opacada permanentemente.

La discriminación racial es un problema que se encuentra en todos los ámbitos de la sociedad y el fútbol nunca ha sido la excepción. En estos meses, nuevamente se han cometido hechos de discriminación hacia jugadores; por ejemplo, el pelotero italiano Moise Kean, de origen marfileño, fue víctima de cánticos racistas en el partido que su club jugó ante el Cagliari.

El jugador convirtió el segundo gol para el Juventus y posó frente a la hinchada rival para festejar su tanto; horas después, Kean posteó una foto suya festejando la anotación, con un mensaje que decía: "La mejor manera para contestar al racismo es esta".

El jugador inglés Danny Rouse afirmó que desea retirarse del fútbol lo más pronto posible; "me quedan cinco a seis años de carrera y no puedo esperar a que llegue el día", mencionó Rouse. Las declaraciones del atleta se dieron luego de un encuentro disputado entre la selección de Inglaterra y Montenegro, en el que el futbolista fue blanco de sonidos que asemejaban a un simio y representaban claramente un acto de discriminación.

Por otro lado, los jugadores de este deporte no son los únicos afectados por el racismo, pues en el 2018, el arbítro Adalid Maganda acusó a la Comisión de Árbitros de México de que lo despidieron por su color de piel. “Cuando pedía una explicación del porqué no me asignaban partidos, lo único que escuchaba de mi jefe era: '¿qué quieres, pinche negro?'”, contó el referí.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció ante los casos de racismo ocurridos recientemente. “Hemos introducido en nuestros torneos el llamado ‘procedimiento de tres pasos’, un mecanismo que permite a los árbitros suspender un partido en caso de incidentes discriminatorios”, indicó Infantino.

Igualmente, el club Inter de Milán ha realizado una campaña, utilizando el término “buu”, abucheo racista en las canchas de Italia, con el noble significado que forma este acrónimo: “hermanos universalmente unidos”, a modo de concientizar acerca de la no discriminación. La campaña se realizó luego de que los propios hinchas del Inter hayan insultado de manera racista al jugador del Napoli Kalidou Koulibaly.

La falta de tolerancia hacia otros grupos raciales genera un ambiente propicio para el racismo. En efecto, es de vital importancia que se sigan promoviendo campañas contra la discriminación, dentro y fuera de los estadios de fútbol, pues todas las personas somos semejantes unas a otras; como dijo el sociólogo Inglés, Herbet George Wells: “nuestra verdadera nacionalidad es la humanidad".

