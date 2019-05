El vampiro Edward Cullen ahora quiere ser Batman; las redes arden en críticas

El famoso actor de la saga Crepúsculo, Robert Pattinson, fue nombrado la semana pasada como el candidato más fuerte a ser el nuevo Batman de las pelis. Si Ben Affleck desató críticas al ser elegido murciélago de Gótica, el "Vampiro" no quedó nada atrás.

DC Cómics no está pasando por su mejor momento: si bien contó con buenas producciones como Aquaman, La Mujer Maravilla o La Liga de la Justicia, estos filmes fueron opacados por la extraordinaria seguidilla de películas de Marvel. Todo parece empeorar con el término del contrato de dos de los actores más importantes: Henry Cavill y Ben Affleck, Superman y Batman respectivamente.

Hace días, los medios digitales de todo el mundo anunciaban que el famoso actor Robert Pattinson era el elegido para ponerse el traje de Batman y subirse al Batimovil. Apenas salían estas noticias a la luz, las redes empezaron a arder; muchos afirmaron que sería muy raro ver a Robert vestido de murciélago protector, pues es muy reconocido por su papel de vampiro romántico.

Las cinco producciones cinematográficas que componen la saga de Crepúsculo fueron tan aclamadas que, prácticamente, Robert es más conocido como Edward Cullen que con su nombre real. Otra de las razones por las que no quieren al británico como Batman es porque este particular héroe debe contar con un aspecto rudo y serio, pero al ver a Pattinson solo se familiarizan con el romántico Edward y su historia con Bella. Tantos comentarios en contra hacen que Warner Bros. se vuelva a plantear si es realmente Robert Pattinson el actor ideal para interpretar al murciélago, es por eso que aún no lo oficializan.

Obviamente, también hay comentarios que destacan por su optimismo y alaban la elección de la productora al inclinarse por algo nuevo. "Será el mejor Batman de la historia", "Es perfecto para este papel", "Robert lo hace todo bien", entre otras, son las opiniones de algunas personas que ven con buenos ojos el nombramiento de Pattinson como guardián nocturno.

Para la saga del Caballero de la noche que fue estrenada a inicios de este siglo, Heath Ledger, quien interpretaría al Joker, enemigo histórico de Batman, también recibió muchas críticas cuando fue oficializado. Pero cuando ese filme fue estrenado, todos quedaron petrificados con la obra de arte que supuso la actuación de Heath, reconocido por los cinéfilos como el mejor Joker de la historia.

Lo mismo que pasó con Ledger puede suceder con Robert, quien es capaz de sorprender a todos haciendo una interpretación que deje con la boca abierta a propios y extraños. Esperemos que Pattinson no decepcione y que cuando la peli se estrene en 2021 todos olviden las críticas de los inicios y las cambien por aplausos.

Por Diego Benítez (19 años)