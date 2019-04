En un choque decisivo, Cerro y Olimpia reviven una antigua rivalidad deportiva

El Ciclón, que viene con una buena racha, busacará tumbar a Olimpia, lider del certamen. Los clásicos rivales se verán de nuevo las caras en esta segunda rueda del campeonato apertura; el partido se jugará mañana en el estadio Defensores del Chaco.

Llega el partido más esperado por los fanáticos del fútbol paraguayo, una nueva edición del superclásico. Cerro Porteño y Olimpia se enfrentarán por la jornada número 17 del torneo apertura.

El encuentro se disputará mañana a las 17:00 h en el estadio Defensores del Chaco; el Decano, que viene siendo puntero e invicto en el certamen, es dirigido por Daniel Garnero y capitaneado por el experimentado jugador Roque Santacruz. El equipo buscará una nueva victoria ante el clásico rival y, de esa forma, seguir sumando de a tres.

Por otro lado, el equipo de Barrio Obrero, dirigido por el DT Fernando Jubero y comandado por el león guaraní Nelson Haedo Valdez, está obligado a ganar para seguir peleando en el torneo y continuar con la buena racha que viene teniendo.

El réfere Éver Aquino es quien probablemente dirigirá este encuentro de futbol y, si se concreta su participación, sería su quinto súper clásico. Este árbitro no es muy bien recordado por los hinchas del conjunto franjeado, pues hace unos años el juez no pitó una mano clara de Fidencio Oviedo, ex jugador de Cerro, dentro del área.

La directiva de Cerro dio a conocer el precio de las entradas: G. 20.000 gradería norte, G. 30.000 gradería sur, G. 40.000 plateas, G. 60.000 preferencia y G. 100.000 el sector Albirroja vip. Por otro lado, los socios que se encuentran al día no abonarán el precio de las entradas, según indicaciones del club.

La última vez que se enfrentaron estos equipos fue en la primera rueda del campeonato y el encuentro terminó con un empate de 2 a 2. Mathías Villasanti concretó el primer tanto para el Ciclón, William Mendieta pusó la paridad y, poco después, Tabaré Viudez adelantaba al equipo de Olimpia en el marcador; finalmente, Oscar Ruiz anotó el gol del empate a favor de Cerro.

En la historia de los enfrentamientos entre ambos equipos, el primer encuentro disputado culminó en un empate de 2 a 2 y data del año 1913. La máxima goleada registrada en un superclásico es de 10 a 1 a favor de Olimpia en 1916, dada en un juego amistoso disputado en el Parque Caballero.

Otro clásico muy recordado es el disputado en el año 2012 en el que, con un golazo de tiro libre, del ahora ex jugador Jonathan Fabbro, el Ciclón le ganaba en la última fecha a Olimpia y, de esa forma, se consagraba campeón del torneo apertura.

Esperemos que este sábado el partido esté cargado de muchos goles y un buen ambiente para asistir en familia y, por sobre todo, deseamos que no exista ningún tipo de violencia dentro ni fuera de la cancha. ¡Qué empiece el espectáculo y que gane el mejor!

Por Alejandro Gauna (18 años)