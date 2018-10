FerreiraTips, simpáticos consejos de los internautas para refrescar el verano

“No planchar durante la siesta ni encender los aires acondicionados al mismo tiempo” fueron las curiosas sugerencias del titular de la ANDE, Pedro Ferreira. Por ello, las redes estallaron con irónicos tips que plasman un refrescante toque de humor.

“El 2019 lo pasaremos muy mal” fue la fatídica sentencia del presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, al alertar a la ciudadanía sobre los inminentes cortes para el verano próximo. El ingeniero recomendó “no planchar durante la siesta”, hora pico de consumo de energía, y “no usar todos los aires acondicionados al mismo tiempo”. Con el humor que caracteriza a nuestra gente en las redes, los internautas satirizaron estas expresiones con otros consejos bajo el hashtag Ferreira tips en Twitter.

@mr_versus tuiteó una simpática recomendación. “Las embarazadas con fecha para el verano no podrán dar a luz, deberán parir a oscuras”. @MaritoAdbo, un perfil que parodia al presidente, aconsejó a los amantes de la lectura: “Si cambiás los libros tradicionales por los de Braile, no necesitarás la luz para leer de noche”. Por otra parte, @chaporri, otra cuenta fake del cocinero, lanzó una bomba contra los parlamentarios: “Yo creo que se debe poner en ruedas a las ratas del Congreso para generar energía”.

@Marangatuma recomendó: “En vez de comprar luces de navidad, podés comenzar a cazar y criar luciérnagas que, encerradas en una botella de vidrio, alumbran mejor. @Germán Ziehe sugirió la amistad como santo remedio: “Si querés ahorrar, invitale a tus amigos a casa, porque un amigo es una luz brillando en la oscuridad”.

Por su parte, @Rvdericvs instó a las mujeres a que se sumen a la campaña de ahorro. “Chicas, si se cortan el pelo bien cortito, reducen el uso de la secadora y baja el consumo de la luz”. Siguiendo la misma línea de humor, @wapitora lanzó este simpático tweet: “Aprovechá los raudales para lavar tus bombachas; la fuerza del agua genera viento y te ahorrás el secarropas”.

Los consejos amororos no podían faltar. @va_renaut tiró un datazo: “Si dejás de stralkearle todo el día a tu ex, vas a ahorrar energía y, por ende, electricidad”. Asimismo, @angycuevas emitió una pícara recomendación: “Vamo a ver peli juntos en la oscuridad”. @linea27py sugirió esta práctica para los enamorados: “Dormí por turnos con tu pareja para no usar el aire acondicionado: ella duerme una hora mientras vos le apantallás, después le despertás y se cambian los roles y así hasta que amanezca”.

El versus del Decano y el Ciclón de Barrio Obrero también se sumó a la lluvia de tips. @ricarrodrig escribió: “Meté tu camiseta de Olimpia en la heladera y desenchufá”. @v1x983 contrarrestó afirmando: “En este verano, ponete la remera de Cerro y volverás a estar en el invierno”. Finalmente, los tuiteros no perdonaron al equipo albiverde de Santísima Trinidad; @rvdericvs tuiteó: “Pegá el escudo de Rubio Ñu en tu medidor para que el consumo descienda”.

Por Víctor Martínez (19 años)