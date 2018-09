Fútbol buey: un ojo en la pelota y el otro en la vaca. ¡Que empiece el juego!

Una pelota, 10 jugadores y una vaquilla en el ruedo son los condimentos esenciales del fútbol buey, una tradición concepcionera realizada una vez al año. Se necesita mucha atención a la hora de jugar, ya que en cualquier momento te puede atacar el animal.

La tradición del fútbol buey se hizo viral en los últimos días; Facebook y Twitter fueron las principales plataformas que estallaron de fotos y videos del peculiar deporte en el cual varias vaquillas son protagonistas del juego. Desde hace más de 20 años, en el primer departamento, muchas personas disfrutan del espectáculo en el rodeo de la Expo Norte que se realiza cada año.

Desde el pitazo inicial, los organizadores van metiendo de a poco a las vaquillas, que se sienten desorientas por el alboroto y empiezan a correr alocadas por todo el campo de juego. Es ahí donde se ponen a prueba todos los sentidos del jugador quien debe escuchar a sus compañeros, estar atento a cualquier ataque del buey y tratar de no perder el balón.

Tener el ojo en la pelota y en la vaquilla son los dos principales requisitos para ganar el juego, claro, además de anotar goles al equipo contrario. El juego se realiza en un rodeo ganadero con dos arcos improvisados y cada equipo debe contar con cinco participantes que no deben salir del acorralamiento hasta que termine el partido. El encuentro dura, aproximadamente, 20 minutos, divididos en dos tiempos.

La noticia recorrió diferentes plataformas digitales a nivel nacional e internacional; muchos comentarios de los internautas demostraron asombro y curiosidad por el juego. “Solo pasa en Paraguay”, decía un post. Todos se preguntaron ¿cuál es el premio para el ganador?; los organizadores regalan un costillar al equipo que salió triunfando, pero aclaran que no es del animal que estaba dentro del rodeo.

Todo jugador busca no ser atropellado por el buey y más de uno decide saltar del corral cuando ve venir al animal; por esa huida, se cobra penal a favor del equipo rival. Así que, si intentás escaparte no lo hagas si no querés perder.

Esta actividad, además de sorprender a miles de personas, también generó duras críticas negativas; muchos consideraron que el animal estaba sufriendo y que no era nada agradable el juego. Por otra parte, los que fueron partícipes disfrutaron del encuentro y gozaban cada vez que el animal perseguía a los jugadores.

La Expo Norte ya culminó y las personas tendrán que esperar la edición del próximo año para volver a formar parte del gran fútbol buey. Vos, ¿qué opinás de este curioso juego, en donde un bovino es la atracción principal?

Por Mónica Rodríguez (19 años)