Guerra entre influencers: la network que divide YouTube Paraguay en dos

El mundo YouTube está en pleno auge en nuestro país; jóvenes van apareciendo y se convierten en influencers. Salió a la luz la información de que hay una guerra entre youtubers nacionales, a causa de una network que ayuda a algunos y perjudica a otros.

Hace solo unas semanas, el club media fest se celebró en la Conmbebol, un evento que contó con la presencia de varios youtubers nacionales e internacionales. Al ver el line-up oficial, mucha gente se preguntó por qué no fue invitado "Alex Express", uno de los creadores más queridos y profesionales de nuestro país.

Al ver que muchos fanáticos cuestionaban su ausencia, Alex decidió hacer un vídeo aclarando algunas cosas, así explotó la bomba. Al parecer, el mundo YouTube en Paraguay se rige por una especie de "mafia" llamada network, una asociación con influencias que puede conseguir varios beneficios para los canales que quieran crecer.

En su video, Alex menciona que una persona de nacionalidad paraguaya se hizo pasar por argentina para convencerlo de unirse a la organización; un contrato a ser firmado especificaba que las ganancias que produzcan los videos del creador serían divididas en partes iguales entre el autor y la entidad, algo bastante injusto. Dicen que si un youtuber no quiere unirse a la network o pide salir de ella, recibe amenazas de que no va a crecer, que van a cerrarle el canal o que no va a recibir invitaciones a los eventos.

El youtuber no quiso revelar ni el nombre ni el sexo de la persona a la cual se refería, porque ya existieron casos de canales que fueron cerrados por contar sus experiencias. Así que se está dando una especie de guerra entre los influencers que están dentro de la network contra los que se encuentran afuera.

Otro youtuber que reaccionó ante la "mafia" de la network en nuestro país fue Rafrino; el influencer hizo un video contando que también se vio perjudicado al querer dejar de formar parte de la organización. Comentó que tenía otro video hablando sobre el mismo tema, pero que fue borrado por parte de la network, ya que sí mencionaba nombres en el material.

Rafrino manifestaba que el conocía a un youtuber que forma parte de la network y usa programas para ganar seguidores. Kokeba, uno de los que sí pertenecen a la asociación, hizo un video reaccionando ante los ataques de Rafrino, aclarando que muchas de las cosas que decía no eran verdad. Así que no se puede saber a ciencia cierta quién dice la verdad, pero de que algo raro sucede no hay dudas. El tiempo quizás ayude a aclarar el panorama.

Por Diego Benítez (18 años)