La música y el estudio, una combinación que apasiona a un compatriota en Taiwán

Seguir la carrera que tanto le entusiasma y a la vez destacarse en el canto son satisfacciones para el joven Marcelo Gómez (22). El compatriota viajó hace tres años a Taiwán para estudiar ingeniería mecánica, pero no dejó de lado su pasión por la música.

“La música formó parte de mi vida desde mi nacimiento, tanto que cuando era bebé ya utilizaban la 'musicoterapia' conmigo como tratamiento para algunos problemas de salud que tenía”, cuenta Marcelo, quien desde pequeño siente pasión por las melodías.

El compatriota vive en Taiwán y comenta cuál fue el motivo para ir tan lejos: “Estoy hace tres años acá becado por el gobierno taiwanés, estudiando ingeniería mecánica en la Universidad Nacional de Taiwán”. Marcelo realiza covers de diferentes tipos de músicas y manifiesta que “cada composición tiene una historia detrás y a mí me parece muy lindo poder entender y transmitir lo que el autor sintió cuando escribió el tema musical”.

El joven, generalmente, opta por las canciones de nuestra tierra guaraní: “Sin dudas, la música paraguaya es la mejor del mundo, por eso canto más guaranias y polcas”, añade. Igualmente, recuerda que el profesor Kiko Árevalos fue quien le enseñó a amar los temas nacionales. “Siempre que me toca cantar temas folclóricos me nace un sentimiento muy lindo porque, aunque el maestro ya no está físicamente, yo siento que algo suyo vive en mí y en la música”, dice.

Marcelo difunde sus videos en su cuenta de Instagran y en su canal; asimismo, recientemente lanzó un sencillo en la plataforma Spotify, “A puro dolor” de Son by four. El joven manifiesta que tuvo la oportunidad de participar en diferentes eventos importantes: “Me tocó cantar para el papa Francisco, cuando estuvo de gira por Paraguay, y también para algunos presidentes; la verdad, siempre disfruto de cada presentación”, señala.

“Cantar es lindo, pero cada presentación es diferente, por eso siempre trato de elegir mi repertorio de acuerdo a cómo me sienta ese día, porque lo más importante del canto es transmitir algún mensaje al público. Vos podés tener la mejor voz, pero si no difundís emoción no vas a llegar al corazón de la gente, que es lo más valioso”, indica Marcelo.

“Lo más satisfactorio para un cantante es ser escuchado; no interesa si cantás para una o mil personas; lo esencial siempre es dar lo mejor de uno mismo”, resalta.

“Jóvenes, anímense y no se pongan barreras; si quieren algo luchen por eso y siempre sigan lo que les diga su corazón, porque eso nunca falla. A todos los chicos y a la gente en general quiero decirles que acá en Taiwán tienen a un compatriota para lo que necesiten. Fuerza y adelante Paraguay”, concluye Marcelo.

Por Mónica Rodríguez (19 años)