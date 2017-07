Las páginas de un libro pueden darte alas para recorrer lugares mágicos

Cuando estás kaigue, lo único que hacés es dormir, pero, ¿te pusiste a pensar que abrir un libro puede ser divertido, aporta conocimiento y también te aleja del estrés? Si todavía no leíste, andá y experimentá la magia de transportarte a otros mundos.

Los cuentos de hadas fueron los primeros en cautivarnos con la fantasía y el encanto que transmitían. Cuando éramos pequeños, creíamos en lo que nos contaban; sin embargo, a la par que crecemos, nos damos cuenta de que todo era una mentira de infancia. ¡Alto ahí!, porque los libros también pueden ser ficticios, pero, sin dudas, entretienen bastante y aportan conocimientos, así como las fábulas dejan una moraleja.

Además de entretener y distraer, la lectura enriquece el vocabulario, proporciona conocimientos y está comprobado científicamente que también disminuye la posibilidad de padecer Alzheimer. Cuando llegás cansado de tu trabajo, lo primero que querés hacer es tirarte a la cama para dormir horas infinitas, pero en vez de eso, ¿por qué no agarrás un libro y leés, a fin de reducir el estrés que prende esa mecha de bomba y te hace explotar?

Leer puede ser muy aburrido para algunas personas y más en nuestro país, ya que no nos acostumbramos ni a leer la sipnosis de una novela. ¡Ojo!, no metamos a todos en la misma bolsa: muchos jóvenes y adultos tienen como hobby la lectura y a todos los lugares llevan consigo un libro a fin de entretenerse sanamente.

Lastimosamente, muchos jóvenes dedican el tiempo libre a andar de fiesta en fiesta y la vida no solo se trata de pensar en qué vamos a hacer el fin de semana. Mamá siempre nos dice: “En vez de estar tekorei, andá y leé”. ¿No creés que es el momento de pensar y practicar ese consejo que escuchamos más de 100 veces?

Para comprender y adentrarse en la historia de un libro, se necesita mucho cuidado y concentración para captar el suceso. Es decir, si no entendés un simple párrafo, podés confundirte y perder una maravillosa narración.

Por otro lado, si no hay dinero para comprar libros, no tenés excusas, porque desde nuestros teléfonos celulares podemos hojear con un sencillo touch, a través de aplicaciones como Wattpad, que brinda diferentes tipos de novelas, relatos, artículos, poemas, etc. Entonces, no te hagas el ñembotavy, porque existen muchas opciones para adentrarte al mundo de la lectura.

Asimismo, cada persona tiene gustos diferentes: el terror, el suspenso, el romance y la acción. Nadie te obliga a que leas, pero es recomendable que lo hagas. Como dice el escritor y multifacético George Martín: “Un lector vive mil vidas antes de morir; aquel que nunca lee, vive solo una”.

Por Ezequiel Alegre (16 años)