Payo Cubas, el senador que, con un cinto, quiere poner mano dura en el Congreso

Con un cinto en la mano, Paraguayo Cubas es nuevamente protagonista de algunos hechos polémicos. Muchos aplauden el actuar del senador, mientras que otros repudian su violencia y vocabulario inadecuado. ¿Pondrá Payo mano dura en el Congreso?

En las últimas semanas, nuevamente, el senador Paraguayo Cubas fue protagonista de algunas situaciones discutibles. Esta vez, Payo, supuestamente, cintareó a su colega Zacarías Irún en los pasillos de un canal televisivo. El senador señaló que cada vez que encuentre al político ZI, le propinará más cintarazos por delincuente y lo mismo hará con los otros parlamentarios.

Payo es conocido por sus frecuentes actuaciones “indebidas” ante algunas autoridades. El mismo estuvo involucrado en algunos hechos muy polémicos: la quema del Congreso del 31 de marzo, pintatas en algunas instituciones públicas y cuando defecó en la oficina de un juez.

Muchos jóvenes y adultos están de acuerdo con la forma de actuar de Payo; sin embargo, a varias personas no les agrada la manera en la que el senador actúa contra algunos: defecando en oficinas, agrediendo verbalmente y dando latigazos.

Gran parte de la ciudadanía está harta de tanta corrupción e impunidad, por eso apoya a Payo, pues él, como senador, tiene más posibilidades de encarar a algunos parlamentarios que están haciendo mal su trabajo.

Hay que admitir que todos tenemos ganas de decir las verdades a los que nos roban todos los días, a quienes están forrados de millones y se ríen a nuestras espaldas, a aquellos que “supuestamente” nos representan en el Congreso. Por esas razones, muchos ciudadanos están del lado de Payo, pues, hasta el momento, es el único que se animó a denunciar tantas irregularidades y el que realmente desea echar a todas las ratas de políticos.

“Payo Cubas es lo único que está bien en el Congreso”, “a mí, Payo me representa” y “será maleducado, pero no ladrón” son algunos de los tweets que llamaron la atención en los últimos días. Sabemos que la violencia con la que actúa el senador no es la más recomendada, pero también somos conscientes de que únicamente con el diálogo, muchas veces, no logramos mejorías.

Monseñor Edmundo Valenzuela había dicho en una de sus homilías: “El país necesita de jóvenes valientes. Esta semana nos llamó la atención la valentía de ‘ese senador loco’. Esa valentía tiene que ser de cada joven”.

Muchos dicen: “Este tipo está demente”, pero ¿ya te preguntaste si defender la libertad, querer justicia y eliminar a los corruptos es sinónimo de locura?

Por Mónica Rodríguez (19 años)