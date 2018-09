¿Prolongar la vida o defender la integridad? Candente disputa sobre ley “Anita”

Luego de la reciente sanción de la ley “Anita” por parte de la Cámara de Senadores, las redes digitales de los medios estallaron con alabanzas y quejas. En este recuento, disfrutarás algunas de las opiniones más curiosas. Preparen sus pororó y a leer.

Las noticias polémicas se difunden con mayor ímpetu en internet y provocan acaloradas disputas. En Twitter, los retuits son acompañados de frases sarcásticas, mientras que en Facebook podemos asimilar una amplia diversidad de internautas: jóvenes e, incluso, muchas abuelas teclean sus agudas críticas.

La ley “Anita” fue aprobada el jueves por la Cámara de Senadores y se convirtió una de las noticias que más escándalo suscitaron. La nueva normativa, que ya había recibido media sanción por parte de Diputados, establece la obligatoriedad de la donación de órganos de todos los ciudadanos mayores de 18 años; no obstante, si alguien se opone, debe firmar una nota en que constate su disconformidad.

El jueves, la cuenta de Facebook del diario ABC Color publicó el artículo “Congreso sanciona el proyecto de ley Anita”, que registró estas impactantes cifras: 2.320 reacciones, 1.424 comentarios y 580 compartidos.

En la sección de comentarios se manifestaron las posiciones encontradas de los internautas en dos facciones: los que están a favor con felicitaciones al Gobierno y los que criticaron duramente con argumentos referentes al supuesto tráfico de órganos.

Quienes manifestaron su felicidad por la aprobación de la Ley Anita brindaron algunas de estas opiniones: “El que firma que no quiere ser donante tampoco tiene derecho a recibir un órgano si lo necesita en el futuro", “Bien, Paraguay, años luz avanzamos con esto” y “Que mi muerte dé vida a otras personas”. Del mismo modo, una mujer expresó su preferencia: “Yo, en particular, si tengo muerte cerebral quiero que se done todo lo que sirva para dar vida”. Por su parte, otra internauta escribió:“¡Ajepa pende tavy! Es mejor donar , si total los órganos se van a pudrir en el cementerio alimentando gusanos”.

En contraposición a estas ideas, muchas frases demostraron la rabia de algunos: “Prefiero que me quemen viva antes que donar mis órganos”, “Chau si sos pobre y sufrís un accidente, directo al matadero y luego a la carnicería”.

Siguiendo la línea de reprobación, varios internautas sostenían raras especulaciones. Un señor publicó lo siguiente: “Se abrirán nuevos mercados, habrá muchas inversiones extranjeras y muchos serán muy muy ricos vendiendo nuestras tripas". Asimismo, otra usuaria aseguró: “Si te quedás dormido en el hospital, amóntema tus órganos”.

Esta es una breve recopilación de los opuestos pensamientos de nuestros compatriotas. Muchas veces, las noticias son similares a las dinamitas, una vez que se lanzan, causan un impacto tremendo en la sociedad. ¿Cuál es tu postura al respecto?

Por Víctor Martínez (19 años)