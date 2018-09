¿Serena Williams fue víctima de sexismo o no pudo canalizar su furia?

El berrinche de Serena Williams en la final del U.S. Open dio la vuelta al mundo. Algunos consideran que fue víctima de sexismo, mientras que otros creen que no pudo aceptar que la tenista japonesa la superaba y canalizó su furia hacia el juez de silla.

La reconocida tenista norteamericana Serena Williams cayó ante la japonesa Naomi Osaka en la final del Abierto de Estados Unidos el pasado fin de semana. No obstante, esa no fue la gran sorpresa del encuentro, pues lo que más llamó la atención de las personas presentes y de los usuarios en las redes sociales fue que la deportista, ubicada en el puesto 16 del ranking, realizó unos “berrinches” ante el juez portugués Carlos Ramos.

El U.S. Open del torneo otorgó una multa de US$ 10.000 a Williams por haber acusado al juez de silla de “ladrón y mentiroso”, otros 4.000 por recibir “coaching” de su entrenador y unos 3.000 más por romper su raqueta durante el juego, totalizando así una suma de US$ 17.000.

"Yo no hago trampas para ganar. Me has robado, me debes una disculpa, nunca he hecho trampa en mi vida, tengo una hija y solo hago lo que es correcto”, manifestó con furia la ex número 1 al juez de silla Carlos Ramos.

Posteriormente, en una rueda de prensa, Serena Williams mencionó: "Estoy aquí por los derechos de las mujeres, la igualdad y por todo tipo de cosas.Que yo lo llamara 'ladrón" y que él decidiera quitarme un punto, me hizo sentir como que era un gesto sexista".

Algunas personas en las redes sociales consideraban que Williams hizo bien al reclamar al umpire, ya que varias veces tenistas hombres han violado el código de conducta y nunca habían recibido multas tan altas como la otorgada a Serena.

Andre Agassi había escupido a un juez de silla en el U.S. Open de 1991 y solo recibió una multa de US$ 3.000. En el mismo torneo, Jimmy Connors insultó al umpire y no enfrentó ninguna consecuencia. Incluso el mismísimo Roger Federer, en la final del Abierto de Estados Unidos de 2009, le dijo al fiscalizador del partido que no se atreviera a dirigirle la palabra y recibió una multa de tan solo US$ 1.500.

Por otra parte, un grupo de personas expresaba que “Serena Williams simplemente no pudo aceptar que del otro lado de la red había alguien que la superaba y canalizó su furia hacia el juez de silla” y que, al mismo tiempo, la tenista fue quien faltó el respeto al juez Carlos Ramos y al código de conducta del deporte.

La gran polémica se vio reflejada hasta en una caricatura, que también recibió numerosas críticas por el dibujo de la deportista con labios voluminosos y de aspecto masculino haciendo berrinches por encima de una raqueta destruida. El autor de la caricatura, Mark Knight, en respuesta a todos los comentarios, mencionó que es una cuestión de comportamiento y que no se debe mezclar la cuestión de género en todo lo ocurrido.

Por Fiona Aquino (18 años)