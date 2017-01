30 de Enero de 2017 11:00

Si Gandhi cambió al mundo pacíficamente, ¿por qué Payo no usa ese método?

Reclamar los derechos no está mal, pues no se trata de ningún delito. Sin embargo, ofender a una persona u ocasionar daños materiales a otros es terrible, ya que, por más que se consigan resultados, no es la forma correcta de manifestarse.

ETIQUETAS En las últimas semanas, en el país, se ha hecho costumbre escuchar noticias acerca de Paraguayo Cubas, un activista político mediático. Muchos están de acuerdo con sus actuaciones; sin embargo, otros creen que defecar en el despacho de un juez o hacer grafitis en lugares públicos no es la forma correcta de reclamar los derechos del pueblo. Bastante mal se encuentra el país, una realidad que no podemos ignorar. Buscar soluciones a la malversación del dinero del Estado, a la corrupción, a los empleados “vip”, a los planilleros, etc., es lo que deberíamos hacer, pero de una forma correcta, sin ofender ni causar daño a nadie, como lo hizo Payo en la Comandancia de la Policia. Algunos creen que, mediante la fuerza, conseguirán un cambio radical, pero si uno piensa que asesinar es malo, ¿por qué castigar a una persona con pena de muerte? Asimismo, el fin no justifica los medios, dice una frase, pues si realmente Paraguayo Cubas desea una transformación para mejorar el país, debería actuar de una mejor manera. Por otra parte, un verdadero caudillo es aquel que demuestra sus capacidades en los momentos indicados y que, por sobre todo, mantiene el respeto como base de sus actos. No obstante, Payo está llevando a cabo acciones que no deberían caracterizar a un líder político que, posiblemente, es visto como un ejemplo para los jóvenes. Un cambio radical positivo es lo que todos deseamos para el país y hay distintas formas de conseguirlo. Reclamar los derechos no está mal, pues no se trata de ningún crimen o delito; sin embargo, insultar y causar daños materiales a los demás es terrible, ya que muchas personas pueden considerar que, si se consiguen resultados a los problemas de esta manera, así debe manifestarse uno cada vez que quiera obtener algo, pero eso no está bien, ¿verdad? Por Joaquín Tandé (18 años)