15 de Febrero de 2017 14:30

Si no es fútbol, otros deportes reciben poca o ninguna ayuda

Mucha gente se pregunta por qué los atletas compatriotas no ganan nada en los torneos internacionales. Sin embargo, no saben que triunfar en el básquet, el tenis u otro deporte que no sea el fútbol, es muy difícil, ya que no reciben mucho apoyo.

ETIQUETAS En nuestro país, como en muchos lugares, el fútbol se ha convertido en el centro de interés popular. Hay una variedad de deportes que pueden ser practicados; sin embargo, la pobre difusión por parte de los medios de comunicación y la poca atención de las instituciones encargadas han hecho que estas disciplinas queden relegadas por la gente. Siempre solemos escuchar que algunos reclaman la poca y muy pobre participación de los atletas paraguayos en las distintas competiciones regionales e internacionales. Muchos cuestionan por qué nuestros representantes no ganan títulos; no obstante, no saben que estos deportistas compatriotas, a diferencia de los de otros países, casi no cuentan con apoyo de las entidades gubernamentales encargadas, mucho menos de auspiciantes privados. Para triunfar en nuestro país, ya sea en el básquet, la natación, el tenis u otro deporte que no sea el fútbol, es muy difícil, ya que el apoyo es casi nulo. Por otra parte, algunas disciplinas se conocen muy poco, como el bádminton y el triatlón; asimismo, hay otras que ni se practican o cuestan mucho dinero para aprenderlas. Lo más triste de todo esto es que uno no puede tener como profesión algunas ocupaciones deportivas. Si a muchos les dificulta sobrevivir con el sueldo de futbolista, resulta imposible dedicarse a ser un atleta corredor o un jugador de rugby, ya que no se gana casi nada, pues son solo hobbies que cuestan mucha plata. Según entendidos, la escasa aceptación popular de muchos deportes se debe a la pobre difusión en los medios de comunicación, que tienen mucha influencia sobre el público. Asimismo, la poca atención de las entidades encargadas se convierte en una de las principales causas, pues, de estas instituciones depende que las disciplinas sean conocidas y practicadas. Por Joaquín Tandé (18 años)