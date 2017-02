Televisen los partidos de fútbol, pero paguen lo que corresponde

El dinero que genera el deporte rey es monumental. Las ligas de fútbol reciben plata por los derechos televisivos, que varía según la jerarquía, pero, en nuestro país, la cadena de TV encargada no paga lo que corresponde.

El fútbol es un deporte que mueve multitudes y, además de eso, muchísimo dinero. Los clubes reciben una cantidad de plata importante por parte de empresas que poseen los derechos televisivos y eso varía según la jerarquía de la liga y de los equipos.

En nuestro país, los clubes que más reciben dinero son Cerro Porteño y Olimpia, porque son los equipos que poseen mayor popularidad. Sin embargo, el monto que se les da, comparado con la jerarquía que tienen y la gente que mueven, es muy poco.

Federaciones deportivas de fútbol de otros países reciben una buena cantidad de dinero por los derechos televisivos y sus equipos son igual de importantes, incluso menos que los nuestros. Por eso, uno no puede evitar reclamar que suba el monto de los ingresos.

Las cadenas de televisión que están encargadas de la transmisión de los partidos tienen ingresos descomunales. La cantidad de dinero que generan, gracias a los fanáticos del fútbol es muchísima y, por eso, lo mínimo que deberían hacer es pagar lo que corresponde a los clubes, pues los equipos son los verdaderos protagonistas.

Muchos piensan que el dinero no debe tener influencia sobre el fútbol, ya que creen que destruye la esencia de este deporte. No obstante, es una realidad que sin la plata, hoy en día, los clubes no pueden hacer absolutamente nada. Por eso, las manifestaciones de los dirigentes que reclaman más ingresos no son algo malo o relacionado con la ambición, sino un derecho del cual tienen que disfrutar.

Por Joaquín Tandé (18 años)