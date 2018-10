"Temaiken” y “surgencio”, un extraño vocabulario juvenil lastima diccionarios

Ahora podés mezclar países, marcas y nombres de famosos a la hora de hablar, pues es tiempo del extraño “tutti frutti” del lenguaje juvenil. Lo que comenzó con “Surgencio Yegros” y “temaiken” terminó siendo una moda que hace llorar a los diccionarios.

Un amigo te envía un mensaje que no entendés: "Bro, surgencio tomar un terodáctilo tranquichill en tu house". Te preguntás qué significa “tomar un terodáctilo” y qué tiene que ver Fulgencio Yegros con el animal prehistórico. Pero después te enterás de que es la nueva y extrañísima forma de hablar de algunos de tus contemporáneos.

"Jaharley a la party", frases como esta, aunque parezca que provienen de un dialecto muy antiguo y extraño, son mutaciones del lenguaje de los jóvenes. Esta nueva moda aún resulta difícil de comprender para muchos, pues consiste en cambiar las palabras normales por otras que comiencen por la misma sílaba. ¿Entonces, da lo mismo decir “hola” que “Holanda”? Según la retorcida lingüística juvenil, sí.

Hasta hace poco, en las redes sociales, hablar y escribir mal estaba visto como algo horrible. Sin embargo, recientemente, cualquier palabra es válida, no importa cuál uses, lo que digas siempre va a estar “todo biento” porque no hay un Diccionario de la Lengua Juvenil. El lenguaje se convierte en una mezcla aleatoria de vocablos, una ensalada que no se comprende fácilmente.

De esta forma, encontramos al típico "tranqui", que fue mutando hasta hacerse irreconocible. De la nada, pasó a ser "tranquichill", que todavía se comprende, pero poco a poco fue transformándose hasta llegar a su estado actual: "Chilavert" o el más recientemente "Chilindrina", con el mismo significado.

Nuestra bebida tradicional pasó de "tereré" a "tefri" y, de ahí, bajó unos mil escalones para convertirse en "terodáctilo". Esta peculiar forma de comunicarnos inundó las redes sociales y pasó a instalarse en el lenguaje cotidiano de los jóvenes, pues, obviamente, hablamos como escribimos.

Existen otras palabras que, con el pasar de los años, adquieren varios significados. Uno de los casos más famosos es utilizar la palabra "banca" como verbo, para pedir a alguien que te brinde su apoyo o que te espere al decirle “bancame”. Esto se entiende y no resulta tan chocante para los oídos como un "jaharley davidson" en lugar de un simple y sencillo "vamos".

Es cierto que casi cada generación tiene algunos vocablos que la caracterizan; por ejemplo, en la época pasada, el término para hacer referencia a una pareja sentimental era "chico'i", ahora ese vocablo fue visiblemente desplazado por "chuli". No obstante, cambiar completamente las palabras o inventar otras nuevas como “tranquichill” ya es el colmo.

Es probable que en las próximas semanas aparezcan más códigos semejantes a los mencionados y, así, poco a poco, se iría deteriorando el hablar de los millenials hasta el punto de hacer que los diccionarios lloren. Sin embargo, hay un grupo numeroso de jóvenes que desea ver el fin de esta nueva tendencia que hace incomprensibles las conversaciones.

O sea, Surgencio Yegros dejar de hablar así.

Por Belén Cuevas (16 años)