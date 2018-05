Tortillas y empanadas conforman el infaltable tereré rupa, una rica tentación

Una tentadora opción para la media mañana es deleitarnos con una empanada o la chipa guasu. El tereré rupa cautiva a muchos, por lo que es toda una tradición gastronómica, aunque el abuso de esos platillos es poco saludable, según nutricionistas.

ETIQUETAS

En este otoño casi invernal no podemos pensar en otra cosa que no sea comer. Igualmente, los ejercicios quedan en el olvido y las personas tienden a subir de peso. Además de todos los platillos que muchos suelen comer fuera de horario, existe una costumbre que se cumple a rajatabla: el tereré rupa.

La larga distancia, los colectivos que ya no alzan pasajeros o la alarma que no sonó son motivos por los cuales muchos optan por no desayunar y salen inmediatamente de sus hogares. Mientras que algunos toman mate en los buses, otros prefieren llegar al laburo y preparar la panza para el tereré rupa.

Después del desayuno de mate a las 5:00 o las 6:00, se viene un refrigerio aproximadamente a las 9:00. A esto lo conocemos tradicionalmente como “tereré rupa”, expresión cuyo significado es “la cama del tereré”. El motivo de su consumo se debe a que no es recomendable beber directamente el líquido de la yerba mate, ya que el mismo es frío y podría dañar al sistema digestivo, si es que anteriormente no se desayunó. Puesto que cada organismo es diferente, a muchos ni siquiera les afectan.

Tortillas y empanadas de carne, pollo y mandioca son las preferidas por la amplia mayoría de las personas por su rápida preparación. Con estas comidas, la dieta se disipa como la niebla y comenzamos a babear. De igual modo, las croquetas, la chipa guasu y la sopa paraguaya no faltan

¡Ojo! A la vuelta de la esquina nomás ya nos estaremos preparando para el San Juan ára, que nos cautivará con la riqueza de su gastronomía. Al parecer, San Juan dice que sí a todo menos a la dieta y la vida fit, ya que las comidas típicas son las clásicas para el tereré rupa y, a precios bastante accesibles, disfrutarás de una riquísima media mañana.

De acuerdo a nutricionistas, el tereré rupa puede ser una “bomba de tiempo” en la salud. Un sándwich de verdura, yogur y frutas son los más recomendables para una sana media mañana. No obstante, siendo realistas, estamos tan acostumbrados a las frituras que no perdemos la oportunidad de rechazar una manzana y nos morfamos una empanadita.

Con esta variada gastronomía, recordá que la salud está en primer lugar. El colesterol, sumado a la obesidad, puede jugar una mala pasada, por lo tanto, que la “camita” de tu tereré no le dé un severo puntapié al organismo.

Por Víctor Martínez (19 años)