Una adolescente fusiona el arte y la herrería para crear pequeñas esculturas

Con una máquina para soldar y mucha materia prima, una joven deja de lado los oficios “tradicionales” de las mujeres y se adentra al mundo de la herrería. Laura Cáceres Acosta (16) elabora pequeñas esculturas y desea tener su propio taller metalúrgico.

Laura se introdujo al mundo de la fundición de hierros gracias a una prima, quien también participa de la Escuela Taller de la Municipalidad de Asunción. "Ella me hablaba constantemente de los diferentes cursos que ofrecen y, entre todos, la herrería fue lo que me llamó la atención", comenta la joven.

"La herrería artística es lo que más me gusta. Tengo tíos que trabajaban en eso cuando yo era más pequeña y, en parte, creo que eso influyó bastante para que me decida por este oficio", expresa Laura.

De los elementos sobrantes de cada clase, la joven y sus compañeros elaboran obras de arte empleando trozos de hierro para desarrollar la creatividad, además de aplicar todo lo aprendido durante la jornada.

Con los conocimientos que adquirió luego de estar un año instruyéndose en el área, la joven tuvo la iniciativa de crear una pequeña escultura del cantante de Los Beatles, John Lennon. "Yo, en realidad, no lo conocía por nombre, pero siempre escuchaba las canciones que mi papá ponía en la radio. Después, empecé a sentir curiosidad por quién era el vocalista e investigué bastante", manifiesta.

Si bien la herrería es mayormente desempeñada por hombres, Laura cree que no existen obstáculos solamente por ser mujer. "¿Dificultades?, ¿por qué? Para mí todos somos iguales en esta sociedad, aunque no se acepte tanto. El sexo no determina si alguien puede o no ejercer un oficio".

De 7:00 a 15:00, Laura se encuentra en el taller para aprender cada vez más acerca del oficio. Durante la noche, la joven cursa el primer año del bachillerato científico con énfasis en ciencias sociales en la escuela “Juan Manuel Frutos”.

Luego de finalizar el taller, que tiene una duración de dos años, Laura tiene pensado adentrarse en la “Red laboral de jóvenes profesionales” del Centro Municipal de Promoción Empresarial para ofrecer su trabajo en el mercado local.

Además, Laura planea abrir su propio taller y enfocarse, primeramente, en la herrería de obras pero, posteriormente, le gustaría fusionar el arte y la fundición de los metales para crear distintas esculturas.

Por Fiona Aquino (18 años)