Desfile militar francés al ritmo de Daft Punk

Con la presencia del presidente de EE.UU., Donald Trump, y su par francés, Emmanuel Macron, la orquesta militar francesa regaló canciones del dúo Daft Punk.

El momento musical tuvo lugar en el cierre del desfile militar tradicional de cada 14 de julio en los Campos Elíseos. En la ocasión, la orquesta militar preparó un pupurrí de populares canciones del grupo de electrónica Daft Punk. Fue así como sonaron las animadas versiones de One more time, Harder better faster y Get lucky.

Con coreografía incluida, el grupo fue muy bien recibido, tanto por los presentes como por los internautas, quienes se encargaron de convertir al momento en “viral”.

La agrupación está integrada por instrumentistas de todos los ejércitos franceses, desde la guardia republicana, a los paracadistas, los artilleros y la legión extranjera.