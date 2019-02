Pronto llegan los nuevos emojis

Por Sarah Mervosh/The New York Times

Parejas interraciales. Un lazarillo para las personas invidentes. Una persona que usa una silla de ruedas.

Estos son algunos de los nuevos emojis anunciados esta semana por el Consorcio Unicode, la organización sin fines de lucro que establece los estándares para el texto en internet y supervisa esos ideogramas.

La lista, que incluye 59 nuevos caracteres, así como variantes para un total de 230 opciones, hace énfasis en la inclusión. Las personas pronto podrán crear un emoji de “tomarse de las manos” que refleje su propia relación, al seleccionar el color de la piel y la identidad de género para cada individuo. Otras opciones incluyen emojis que muestran un aparato auditivo, extremidades prostéticas, lenguaje de señas, un bastón o una silla de ruedas.

En la nueva serie también aparecen una nutria, un perezoso, un gofre o wafle, falafel, una cara bostezando, un corazón blanco, un sari y un polémico traje de baño de una pieza.

En un mundo en el que la gente usa los emojis para representar todo, desde bodas hasta caca, el anuncio causó muchas reacciones como pasó con la imagen de una gota de sangre que se convirtió en una nueva manera de hablar sobre la menstruación y un símbolo de hacer una pinza con los dedos que ha generado burlas sobre cierta parte del cuerpo masculino que puede ser muy muy pequeña.

No obstante, no esperes verlos pronto en tu teclado. Eso probablemente no ocurrirá hasta dentro de unos meses.

El Consorcio Unicode fija los estándares para la compatibilidad de los emojis, lo que permite que los ideogramas se traduzcan a través de internet. Entonces compañías como Apple y Google tienen que diseñarlos e incorporar el código en sus sistemas operativos, dijo Greg Welch, un miembro del consejo de administración de Unicode, en una entrevista el 6 de febrero. Los nuevos emojis generalmente llegan a los celulares en septiembre u octubre, dijo el consorcio en un comunicado.

El 6 de febrero, un representante de Apple señaló su propuesta a Unicode para crear emojis de accesibilidad, en la que dijo que las nuevas imágenes “fomentarían una cultura diversa que es incluyente de la discapacidad” y ayuda a las personas a expresarse a ellos mismos, así como a manifestar su apoyo a seres queridos.

Un representante de Google dijo el 6 de febrero que tenía la esperanza de lanzar pronto los nuevos diseños. La más reciente actualización continúa una tendencia hacia una mayor diversidad, la cual comenzó hace unos años cuando una variedad de colores de piel fue presentada. En 2017, se agregó el emoji de un hiyab.

“Las personas piden cabello rizado o cierto color de piel, una cabeza calva y un hiyab”, dijo Jennifer Lee, quien es parte del subcomité de emojis en Unicode y colaboró en la fundación de Emojination, un esfuerzo comunitario para lograr que esos símbolos sean más inclusivos.

“En gran medida es porque la gente intenta decir la palabra ‘yo’”, dijo Lee, quien anteriormente trabajó como reportera en The New York Times, durante una entrevista el 6 de febrero. “Intentan representarse a ellos mismos en emojilandia”.

Tinder, la aplicación en línea de citas, hizo una campaña para que Unicode representara mejor a las parejas de diferentes razas y géneros en el “idioma universal de la era digital”.

“El amor es universal”, dice el sitio web de Tinder. “Y es momento de que las parejas interraciales sean representadas en nuestro lenguaje universal”.

“Es enorme e histórico”, dijo Ken Tanabe, el fundador de Loving Day, una organización que alienta a las personas a celebrar el aniversario de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó el matrimonio interracial en ese país.

“Estás hablando sobre matrimonios y comenzar una familia”, dijo en una entrevista el 6 de febrero y agregó que él había escuchado de personas que no podían encontrar un adorno para el pastel de bodas que reflejara su relación y decidieron usar en cambio piezas de ajedrez blancas y negras.

“Tener un emoji que ya está ahí se siente como decir: ‘Ey, somos parte de la conversación’”, mencionó. “Somos parte de la comunidad. Estamos representados en la parte más personal de nuestras vidas”.

Apple emprendió una campaña para agregar emojis que representen a personas con discapacidades. En un comunicado del 6 de febrero, Howard A. Rosenblum, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Sordos, una organización de derechos civiles para los sordos y las personas con discapacidades auditivas, dijo que trabajó en conjunto con Apple para crear el emoticono de sordera y que tenía la esperanza de que ayudaría a “concienciar a través del mundo sobre la cultura de los sordos y las múltiples lenguas de señas que existen”.

Uno de los nuevos emojis (un lazarillo para personas invidentes o que tienen visión disminuida) ofrece una manera divertida para que las personas representen su identidad y rindan homenaje a sus perros en mensajes de texto y correos electrónicos, dijo Becky Davidson, quien trabaja en Guiding Eyes for the Blind, una organización que provee perros entrenados a personas invidentes o con visión disminuida.

“Algunas personas pueden sentir que no desean que eso las defina. Y esa es su elección y no tienen que usarlos”, dijo ella. “Pero pienso que muchos de nosotros amamos a nuestros perros y amamos presumirlos”.

Los lazarillos son una parte integral de la vida para muchas personas invidentes, a tal grado que a menudo firman sus correos electrónicos de parte de “fulano de tal y su perro”, dijo Davidson.

No obstante, algunos prefieren mantener en privado el nombre de su perro, para que otras personas no usen el nombre del perro y lo distraigan de su trabajo, dijo Davidson. Usar la imagen de un lazarillo, dijo ella, serían una forma de incluir al perro en conversaciones sin compartir información específica.

Para Davidson, usar emojis no es algo natural, dijo, porque ella nació invidente y no sabe cómo se ven algunas expresiones faciales. Sin embargo, dijo que tal vez hará una excepción por la oportunidad de incluir una imagen de Lawson, su labrador amarillo de 9 años.

“Pienso que es una linda idea”, dijo.