Nuevo museo en Alabama sobre la historia de la esclavitud

Por DPA

En la ciudad de Montgomery, en el estado norteamericano de Alabama, fue inaugurado a finales de abril un nuevo museo dedicado a la historia de la esclavitud y la segregación de la población afroamericana.

Además de "The Legacy Museum: From Enslavement to Mass Incarceration", hay un parque de esculturas, el "National Memorial for Peace and Justice", que también recuerda esa época.

La esclavitud en Estados Unidos fue abolida oficialmente en 1865, después de la Guerra Civil, aunque los afroamericanos tardaron muchos años en conquistar los mismos derechos que la población blanca.