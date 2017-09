Contrariado con los cambios

Blas Zapag será uno de los protagonistas de otra edición del Rally del Chaco. El piloto estuvo ayer por tramos de la segunda etapa y señaló que no le gustan para nada los cambios que se realizaron.

“Ayer estuvimos haciendo la segunda etapa, los primes de arriba. Hay que decirlo: encontramos una Picada 40 que de ser complicado, será un prime rápido, un trámite como se dice, el de Talavera Ortellado tiene más pozos. Es triste, siempre respeto las opiniones de las autoridades, pero no estoy de acuerdo en que hayan acortado un tramo; todos nos preparamos para poder cubrir, y me parece una falta de respeto que se acorten los tramos que podrían hacer el Rally del Chaco una semana antes. No estoy de acuerdo con acortar los tramos, porque no tendrá la esencia de la carrera, será a fondo”, dijo Zapag en contacto con la 1120 AM.

Blas argumentó que en la reunión de pilotos, de la que no participó, que no se llevó a votación la opción de acortar o no el tramo de la Picada 40. “No sé quien pidió. A la reunión de pilotos no asistí, pero no se puso a discusión. Estuvo nuestro jefe de equipo, copilotos; se informó directamente que se acortaban los tramos, se preguntó porqué, dijeron que estaba feo el tramo, y ellos ya no pasaron por ahí. Una o dos tripulaciones hicieron el pedido, no se votó; directamente se informó que se acortaba. Me fui ayer, y a mi criterio no hace falta meter más de dos camionetas por auto. Estoy entristecido; fui uno de los últimos en estar ahí; todo lo que se pueda llegar a complicar, cortaron”.

“Esto les exige a todas las tripulaciones salir con todo. Venís jugando con los badenes, no será la famosa carrera donde hay distancias grandes. Pasa a ser un rally de la Región Oriental, más largo y con muchas rectas”, añadió.

Dijo que la lluvia podría complicar en la primera etapa. “La lluvia es un plus; complica, porque los talcales se compactan con la misma, complicaría mucho en la primera etapa. El prime más complicado de la carrera pasa a ser Virgen del Rosario en la primera etapa; es lo que yo opino”.

Y volvió a quejarse por los cambios. “Deberían someter a una votación. Es la primera vez que escuchó que se acorta un tramo del Rally del Chaco”, concluyó.