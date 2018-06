Jorge Lorenzo ganó el GP de Italia de MotoGP

Jorge Lorenzo conquistó el Gran Premio de Italia de MotoGP. Andria Dovizioso terminó segundo y Valentino Rossi culminó tercero. Por su parte, el líder del Mundial, Marc Márquez se ubicó en el puesto 16 después de caerse en la carrera.

Jorge Lorenzo (Ducati) ganó el Gran Premio de Italia de MotoGP, su primer triunfo desde hace un año y medio, al imponerse este domingo en Mugello a dos italianos, su compañero Andrea Dovizioso y el legendario Valentino Rossi (Yamaha), que había partido desde la pole position. Otro español, Marc Márquez (Honda), vigente campeón y líder del Mundial, que llegaba a Italia tras tres triunfos consecutivos, solo pudo finalizar 16º tras caerse.

El español, que al final de 2016 abandonó Yamaha para competir con Ducati, logró su primer triunfo con el fabricante italiano. Su última victoria había sido en el Gran Premio de Valencia, en noviembre de 2016. Tras salir por detrás de Rossi, aunque en la primera línea, Lorenzo se hizo con el primer puesto nada más comenzar y ya no lo soltó. “Es muy especial ganar aquí con Ducati”, dijo el tres veces campeón mundial de MotoGP.

“Sabía que necesitaba más energía, estar más cómodo en la moto y desde que me dieron la Ducati con un nuevo tanque de gasolina, me siento mejor desde el viernes”, añadió. Márquez, por su parte, se cayó tras cinco vueltas cuando intentaba meter presión a Lorenzo. Continuó compitiendo, pero no fue capaz de alcanzar los puntos.