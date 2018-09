Lafarja, victoria pensando en el Dakar

Andrea Lafarja estuvo en el Desafío Ruta 40, competencia que corresponde al Dakar Series. La paraguaya fue la mejor de su categoría y hoy habló con relación a esa experiencia, a lo que será el Desafío Inca y el Rally Dakar 2019.

“Estoy feliz, quiero agradecer al señor Riyosuke Shima que fue la primera persona que confío en mí, estoy feliz por el resultado logrado”, fue lo primero que señaló la piloto compatriota en conferencia de prensa.

Fue su primera experiencia en este tipo de competencia a nivel internacional y lideró su clase desde el inicio. “Fuimos al Ruta 40 esperando terminar, dar la vuelta, porque fue mi primera experiencia internacional, lideramos desde el inicio. Me dejó un gusto importante esta victoria y además sumamos kilómetros para lo que se viene que es el Dakar”.

Lafarja estará presente en el Desafío Inca que se disputará en Perú y señaló que allí quiere ir más a practicar que a competir ya que serán tramos similiares al Dakar de 2019 que se correrá íntegramente en el Perú.

Después de la competencia en Argentina se dio cuenta que faltan mejores muchas cosas y mencionó el aspecto económico. “Fuimos a Ruta 40 para saber las cosas que hacian falta a la camioneta y a mí. Soy una competidora nueva, esta competencia fue muy dura y me dí cuenta que necesito más practica física. La parte mental pude manejar, en la parte económica estamos muy bien, creo que los auspiciantes estan también esperando los resultados, recibimos varios llamados y creo que llegaremos sin problemas para el Dakar”.

Acotó que tiene una buena relación con el copiloto Oscar Pose y que el 80 % del logro es mérito del mismo. Dijo que la competencia te hace tomar experiencia y que se dio cuenta que físicamente tiene que mejorar, principalmente, pensando en el Rally Dakar.

El martes viaja a Perú y confirmó que tendrá un copiloto peruano. “El martes viajó, tendremos un copiloto peruano, en esta carrera trataré de correr y que sea una practica. Por eso necesito alguien que conozca el terreno, y quiero decir que seré yo la que voy a manejar. Trabajaremos con el equipo peruano de Fernanda Cano, correré con una Land Cruiser 2000, trataremos de dar la vuelta”.

Volviendo al Desafío Ruta 40, señaló que en ningún momento pensó en abandonar. “No me pasó por la cabeza retirarme. Le dije a Oscar Pose que si me desmayaba no le llame a la ambulancia, pasa que el primer día fue muy difícil porque no sabía cómo era, para los siguientes ya estaba preparada. Escuchaba todos los ruidos que tenía la camioneta y rogaba para no quedarme”.

“Todos me decían para que trate de dar la vuelta, no me fui con el objetivo de ser primera, mi objetivo fue terminar y logré muchas cosas más, estoy feliz de ser la primera mujer en terminar la Ruta 40”, añadió.