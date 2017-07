Hamilton, bajo presión

Por AFP

SILVERSTONE. Superado en la general del Mundial de pilotos por Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, que ve además por el retrovisor cómo se le está acercando su compañero Valtteri Bottas, sufrirá la presión este fin de semana, en el GP de Gran Bretaña.

Hamilton corre en casa, con el apoyo de su público, y por ello quizás la obligación de no fallar puede ser todavía mayor. El miércoles rechazó participar en una gran exhibición promocional organizada por los propietarios de la Fórmula 1 en el centro de Londres, en Trafalgar Square, al contrario que el resto de pilotos, entre ellos Vettel. Pese a la insistencia de Liberty Media, los patrones estadounidenses de la Fórmula 1, Hamilton prefirió mantenerse al margen tras unos días de descanso en la isla griega de Mikonos en compañía de la ’top model’ canadiense Winnie Harlow. “Tengo muchas ganas de reencontrarme con mi público”, había afirmado unos días antes Hamilton, de 32 años, tras el Gran Premio de Austria, donde terminó cuarto. El tres veces campeón mundial (2008, 2014, 2015) espera poder reencontrarse con la victoria para tranquilizar un poco los ánimos, tras unas semanas en las que se ha mostrado algo nervioso.

Pero el suyo no será el único Mercedes a tener en cuenta, ya que el finlandés Bottas también está en la pelea y ganó en la última carrera en Austria, lo que ha hecho que el Mundial ya no sea un simple pulso Vettel-Hamilton. “Está únicamente a 15 puntos de mí, lo que significa que está más cerca de mí de lo que yo estoy del liderato del Mundial”, constata Hamilton, a 20 unidades de Vettel. “Valtteri ha hecho un trabajo fantástico en Austria y estoy seguro de que luchará por el título hasta la última carrera de la temporada”, asegura.

Hamilton tiene frente a sí el reto de tener que vigilar a más de un piloto, algo que no le ha ocurrido en los últimos años, en la que la rivalidad era principalmente con su compañero de escudería, el alemán Nico Rosberg. Entre 2014 y 2016 Hamilton consiguió 31 victorias y quedó 12 veces segundo en 59 carreras. La realidad ahora es diferente -ya no gana con la misma asiduidad- y el inglés parece no haberse acostumbrado por completo a ello. Desde el principio de la temporada, Hamilton ha sido incapaz de salir campeón en dos carreras consecutivas. Venció en Canadá, pero en las dos últimas citas no lo logró, viendo cómo las victorias eran para el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) en Azerbaiyán, en una carrera en la que Hamilton y Vettel se enfadaron sobre la pista en un momento de gran tensión, y para Bottas en Austria. Una tercera carrera sin subir a lo más alto del podio sería algo duro para él, sobre todo en Gran Bretaña. “Espero poder utilizar Silverstone como un trampolín para la segunda parte de la temporada”, indicó el británico.

El futuro de Hamilton está por decidir, igual que el del Gran Premio de Gran Bretaña. El martes los propietarios del circuito de Silverstone (British Racing Drivers Club) anunciaron que no acogerán la prueba a partir de 2019 si no obtienen mejores condiciones financieras por parte de los actuales responsables de la Fórmula 1, la empresa estadounidense Liberty Media.