Rally y Super Prime, sin UTV y Autocross

El Touring y Automóvil Club Paraguayo, entidad matriz del automovilismo paraguayo emitió una resolución en la que determina que los UTV, ATV y Autocross ya no podrán tomar parte de las fechas de Rally y Súper Prime.

Semanas atrás uno de estos vehículos tuvo un fuera de pista en Arroyos y Esteros donde lastimosamente perdió la vida una niña de 12 años. Debido a este inconveniente, el TACPy ha decidido que estos vehículos tomen parte solo en competencias que se llevan a cabo en Circuitos Cerrados, Autódromos y Circuitos Privados.

“Los vehículos UTV, ATV y Autocross, y todos aquellos que no se encuentren expresamente contemplados en el cuadro de los vehículos admitidos en el RGR, no podrán participar en lo sucesivo en las fechas del Campeonato Nacional de Rally y Súper Prime, mientras no estén adecuados estrictamente a las normas FIA, principalmente en lo que se refiere a la relación Peso-Potencia y Seguridad”, indica la resolución del TACPy al Centro Paraguayo de Volantes.