UTV para el Dakar 2019

Nelson Sanabria cambiará de categoría en el Dakar 2019: el piloto anunció que dejará el Quad y correrá en la UTV dentro de dos años. "He corrido 8 años rally así que no es que estoy improvisando o estoy empezando de cero", mencionó en la Expo.

Sanabria participó esta noche de una encuentro con sus seguidores en el local de Chacomer en la Expo 2017 y presentó el UTV, que ya casi tienen listo, que seguirá probando y piensa estrenar oficialmente recién en 2019 en el Dakar.

“En 2018 estoy inscripto y voy a correr mi quinto Dakar en Quad, pero estamos trabajando en la evolución para el Dakar 2019. Como hacemos siempre nos preparamos con anterioridad, Como hicimos con el cuasi que corrí todo el 2012 y 2013 (en las preliminares) para correr mi primer Dakar en 2014, así estamos trabajando para correr en el 2019 en esta categoría que es UTV”, indicó el destacado corredor nacional.

“Lo bueno es que el manejo es una mezcla de auto y quad, porque se maneja como un auto de rally, se utiliza el pie izquierdo y tiene cambio manual. He corrido 8 años rally así que no es que estoy improvisando o estoy empezando de cero, es un todoterreno que se come todo como un quad. Es una mezcla perfecta por eso esta categoría está creciendo tanto y se habilitó oficialmente para el dakar de este años”, remarcó con mucha expectativa respecto al UTV.

De todos modos no olvida el primer amor y el que lo llevó al podio en del Dakar, el Quad. “Mi pasión siempre fue el quad, si vamos a hablar de máquina, y del amor que tengo al cuasi es muy difícil que desaparezca, pero es una tendencia, es muy parecido al andar de un quad el UTV, lo único que tenes es un poco más de seguridad, tiene una jaula que sabes que si te accidentas estás atado a un cinto, pero no descarto que en el 2020 vuelva a la categoría quad”, afirmó.

Indicó que "el UTV ya casi está listo para correr y adaptado a lo que exige la Federación Internacional del Automóvil (FIA)". De todas maneras lo seguirá probando y mencionó que busca un copiloto.

Estoy pensando en “unos amigo con quien me preparé a correr, que es Giuliano Giordana en Córdoba y otro, Jeremías González, que es un amigo que corre el Dakar, terminó segundo en 2015. Él también quería correr pero tiene sus compromisos, ellos también corren en cuasi, pero vamos a seguir buscando”, afirmó.

En 2018 irá de vuelta a la caza del podio

Su experiencia en el Dakar hicieron que cada edición Sanabria apunte a ocupar el “pelotón de punta” en busca del primer lugar y el próximo año no es la excepción. Es más está confiado porque vuelven las dunas, un escenario para el que se preparó especialmente.

“Volvió Perú (para el 2018 en el trazado del Dakar). Es interesante por el desierto que tienen, la altura está en Bolivia y en Salta tenemos una altitud importante. A la máquina le falta oxígeno, pero es relativo, pero por suerte la máquina siempre me respondió al igual que yo en lo físico”, afirmó.

“En el próximo Dakar vamos a tener 7 días de dunas, es donde me preparé e hice esos viajes a Abu Dhabi y Qatar para tener esos conocimientos al 100% y vamos a poder utilizar esos conocimientos”, finalizó diciendo.