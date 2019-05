“Arsenal tiene que estar entre los diez mejores del mundo”

Emery se refirió al rival de Arsenal en la final de la Europa League. “Nuestra ambición es reducir la distancia con ellos en todas las competiciones y esta final constituye nuestra primera posibilidad”, comentó sobre el Chelsea en la víspera del partido.

El miércoles, Arsenal y Chelsea definen la Europa League 2018-2019: la final se jugará en el Olímpico de Bakú a las 15:00. “Debemos luchar. Ellos (Chelsea) han terminado delante de nosotros este año y el pasado. Nuestra ambición es reducir la distancia con ellos en todas las competiciones y esta final constituye nuestra primera posibilidad”, comentó Unai Emery sobre el rival de los Gunners. El técnico buscará su cuarta corona después de conquistar tres ediciones con el Sevilla.

“El Arsenal tiene que estar entre los diez mejores equipos del mundo. Nuestro objetivo es conseguir eso”, continuó el entrenador, que tiene como otro objetivo clasificar y definir la Champions League del próximo año. “Va a ser difícil. Tenemos la posibilidad de conseguirlo, de ganar un título y clasificarnos a la Champions el año que viene. Podemos estar felices por el reto de mañana y con la gran responsabilidad de hacerlo todo para conseguirlo”, sentenció.

Emery no reveló si Petr Cech será o no titular en el último partido de la temporada. El checo colgará los botines luego de la final. “Le respeto mucho. Es increíble, primero como persona y luego como portero. Se merece que confiemos en él, su carrera nos demuestra que es un caballero. Puede que empiece de inicio o no, ya decidiré”, culminó.