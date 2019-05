Barreto desmiente a Molinas

El vicepresidente del Deportivo Capiatá, Óscar Barreto, aseveró que la salida del volante Osmar Molinas de la entidad es por algo deportivo, no por el incidente del celular que se registró durante una concentración.

Osmar Molinas cree que su salida del Deportivo Capiatá es a raíz del conflicto que mantuvo con el vicepresidente Óscar Barreto en una concentración antes del juego con el Sportivo San Lorenzo.

Por su parte, Barreto aseguró que “la salida de Molinas no es por eso”. Del conflicto detalló que “el señor Molinas, en ningún momento, y estuvieron varios jugadores y cuerpo técnico, dijo que no iba a entregar por tal motivo. Si decía eso no iba a haber problemas”, expresó en contacto con el Cardinal Deportivo.

“Si decía eso se iba a entender. Él solo se limitó a decir: ‘no voy a entregar mi teléfono y me retiro’. Recogió sus cosas y se fue. En ningún momento dijo que su esposa estaba embarazada”, insistió. Posteriormente, “él pidió disculpas y lo hizo porque nunca manifestó el problema que tenía. Si hubiera urgencia hasta le dejaríamos salir de la concentración”, remarcó.

Barreto también comentó que “la entrega de los celulares se hacía siempre, se entregaba a las 23:00 y se les daba el día siguiente en el desayuno”. Esta disposición se debe a que poseen “un departamento de control en el que está gente externa y tenemos reportes de que varios jugadores están en línea a las 3:00-4:00 de la mañana”.