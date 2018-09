Cumbre jugadores-Azconzábal

Juan Alberto Acosta contó que los jugadores de Guaraní conversarán con Juan Manuel Azconzábal sobre el momento del equipo. Este martes, los referentes se reunieron con el presidente y mencionaron que no es momento de cambiar al técnico.

Guaraní pasa por un mal momento futbolístico que se refleja en sus números dentro del Clausura. Aparte de estar noveno y a 10 puntos de Olimpia, el Aborigen se ubica a 3 unidades de la zona de clasificación a la Sudamericana y a 16 del último cupo a la Libertadores 2019. Este martes, y luego de la derrota 3-0 en el clásico más añejo, referentes del equipo y el presidente del club se reunieron para tratar varios puntos.

Después de charlar sobre el rendimiento individual los integrantes del plantel, Juan Alberto Acosta consultó sobre la relación de los futbolistas con Juan Manuel Azconzábal. Lo que más me preocupaba y quería saber era si estaban o no con el técnico y me dijeron que están al cien por ciento (…) Estoy conforme porque fueron abiertos. Mañana seguramente estarán hablando con el técnico. Acá no conviene el cambio de técnico me dijeron”, contó el titular.

Por otra parte, Acosta admitió que los jugadores conversarán este miércoles para informarle sobre lo charlado con el presidente y que también expresarían inquietudes si es que lo tienen. “Ellos están en un cien por ciento con el técnico. También van a hablar con el técnico y ver inquietudes si es que tienen”, culminó. El entrenamiento del Indio será este miércoles a las 9:30 en los Aleros.