El estilo de Álvarez

Días atrás, el presidente Juan José Zapag enumeraba ciertos rasgos del entrenador que pretendía para Cerro Porteño. Al parecer, Leonel Álvarez, confirmado como DT azulgrana, cuenta con algunas cosas que detalló el titular de Barrio Obrero.

Este día se confirmó que Leonel Álvarez será el nuevo entrenador de Cerro Porteño a partir de esta temporada. El colombiano llegará este miércoles para cerrar su contratación y hacerse cargo de su cuarto club, como estratega.

También estuvo al mando de la Selección de Fútbol de Colombia durante algunos partidos. En su carrera en el banquillo, el colombiano cosechó dos títulos con el Independiente Medellín y uno con el Deportivo Cali.

La semana anterior, el presidente azulgrana Juan José Zapag manifestaba que el Ciclón necesitaba un técnico que le devuelva “el buen nivel de Cerro, tratar bien a la pelota, que salga a ganar los partidos (...) Necesitamos un técnico que tenga hambre, sed de triunfos, que Cerro sea lo mas importante que le pase en la vida”.

Al parecer, el colombiano encaja con la descripción que presentó el titular cerrista. En un artículo del portal colombiano El País, el periodista Marco Garcés sostuvo que posee “un estilo vertiginoso y arrollador, que regularmente involucra a cuatro o más hombres de ataque”.

“Siempre que empiezo un proyecto lo hago con mucha ilusión y no puedo alejarme de esa presión. Me gusta un equipo que seduzca, que presione, desde luego que tenga equilibrio tanto en defensa como en ataque. Uno quiere muchas cosas, pero esto no es de estar hablando, sino consiguiendo resultado”, mencionaba Álvarez según el artículo.

Además, en un video se lo ve dirigiendo un entrenamiento del Independiente Medellín en el que pide agresividad a la hora de recuperar la pelota. Luego de probar en los últimos años la escuela uruguaya, argentina, y venezolana, esta temporada arrancará la escuela colombiana en Barrio Obrero con la esperanza de conseguir cosas importantes.