Versiones contradictorias en Guaraní

Santiago Sosa, dirigente del Indio, habló con la 730AM y aseguró que el club no tiene deudas con ningún futbolista. Contrario a lo que había dicho Regis Marques, empresario de Jorge Mendoza, Rodolfo Gamarra y Luis De la Cruz.

“Guaraní está al día en todo. La semana pasada pagamos abril y en premios estamos al día. A Jorge Mendoza no le ofrecimos renovar como dijo. Tampoco estamos recortando el presupuesto como se dijo, simplemente no queremos renovar con él”, arrancó diciendo Sosa en respuesta a las declaraciones Mendoza.

“Y lo de que le citamos a Mendoza a venir a la Reserva es porque si quieren cobrar hasta el final, hasta junio, entonces tiene que presentarse en el club hasta el último día. Y no le vamos a hacer trabajar con la Primera si no se quedará en el club”, explicó Sosa y agregó “si Mendoza y Gamarra quieren cobrar junio tienen que venir a trabajar en junio”.

Acerca del tercer involucrado, Luis De la Cruz el del Legendario expresó que “está practicamente todo arreglado. Que no vengan a decir que no trabajamos con caballerosidad. Otros son los que actúan de esa manera cuando le meten en la cabeza a los jugadores para irse a otro club”.

“Hace dos años que Guaraní no está al día”

Por su parte Marques, representante de los atletas, denunció que el Aborigen tiene una deuda con los tres y en general no está al día hace dos años. “Es una falta de respeto a ellos decir que está al día, se les debe abril y mayo a Mendoza y Gamara. Salir a decir eso para quedar bien con los hinchas no va a funcionar. No tengo problema para publicar las conversaciones con los dirigentes, que avala que le deben tres meses a mis jugadores”.