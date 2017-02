Florentín: Jugar cada partido como una final

Gustavo Florentín, entrenador de Cerro Porteño, habló del triunfo ante Rubio Ñu en la primera fecha del Apertura. Aseguró que tomarán cada partido como una final, mencionó algunos puntos a corregir y espera que mañana se cierre lo de Carrizo.

Florentín comenzó hablando del reglamento de incluir un Sub 19 en el equipo titular. “En su momento me consultaron. Para mí es importante que pueda haber ese tipo de reglamento para promover valores en cada club; de hecho, la gran mayoría trabaja en las formativas para producir y en determinado momento se puede aumentar incluso el número”, afirmó el técnico a la 730 AM, ABC Cardinal.

Sobre el particular habló con Ulises Coronel, el elegido para esta primera fecha. “Hemos conversado con Ulises de que lo vamos a llevar de menos a más, que no se sienta incómodo si le cambiamos a los pocos minutos, sabemos que William nos da equilibrio y otro tipo de juego por la experiencia que tiene. Conversamos con Ulises y de a poco irá tomando confianza. Nos sentimos tranquilos porque queremos llevarle paso a paso”.

Inmediatamente, fue consultado sobre el apoyo de la hinchada y de lo que hablaron con los jugadores sobre los juegos del Apertura. “Es lindo de parte de la hinchada, que haya acompañamiento desde el inicio, desde los amistosos, hay confianza en el plantel. Tocamos con ellos el punto de que tenemos que jugar como una final cada partido porque este Apertura será muy duro. Cuando no hay fútbol tiene que haber entrega, mística, ambición, hay un camino largo que recorrer y hay que ir partido a partido”.

Mencionó que Cerro deberá tener mucha paciencia y que los hinchas deben saber eso. “Tenemos que tener mucha paciencia hoy en día, hay que generar fútbol, ganar espacios, ayer nos costó esa parte, la primera opción que tuvimos lo pudimos aprovechar, fuimos eficaces. Además, tenemos que hacerle llegar eso a la gente, nuestro fútbol se basa en la paciencia, además hay que tener agresividad para tener contundencia”.

Habló de Pablo Velázquez, uno de los mejores en la primera fecha. “Pablo inició sin dificultad la pretemporada, completó sin dramas, solo no ha jugado un amistoso porque queríamos cuidarlo. Demostró que quería seguir en Cerro porque tuvo una oferta importante del fútbol mexicano. Fue importante su trabajo, participó en dos goles, tuvo posibilidad de marcar y nos pone contentos porque inició de buena manera”.

Sobre lo que le falta a su equipo, comentó: “Los primeros minutos nos faltó referenciar el hombre por los costados. Antony tuvo una buena tapada en un cabezazo de Frutos, además de mejorar en la salida cuando tenemos presión alta del adversario, son puntos que hay que ir mejorando, esto empieza recién”.

Volviendo al tema de la reglamentación sobre los juveniles y su idea de aumentar el cupo, dijo: “Creo que hay que apostar siempre a los jóvenes, hay material en las formativas, en cada club hay jugadores que marcan la diferencia, sería bueno aumentar el cupo porque hay que subir el nivel de formación pensando en los clubes, en la selección, es cuestión que se analice, hoy se sacó la Sub 20 de las formativas además de la Sub 18”.

Afirmó que Omar Alderete aún no llegó al nivel que tuvo el año pasado por los problemas en el tobillo y que una vez que esté bien será tenido en cuenta. No cree que Mauricio Victorino llegue en forma para jugar el partido ante Nacional y que quiere recuperar a los centrales con dolencia como Iván Cañete y Leonardo Cáceres.

Por último, habló del tema Federico Carrizo. “Mañana se define lo de Carrizo, se tendrá un panorama claro si vendrá con nosotros, tengo fe que podría ser parte del grupo. Está muy avanzado según los dirigentes. Si se llega a un acuerdo se tendría que acoplar en la semana”, finalizó.