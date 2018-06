“Les pido perdón a los hinchas de Olimpia”

Alan Benítez habló por primera vez después del gesto hacia los hinchas de Olimpia cuando fue expulsado en el clásico blanco y negro. “La situación se me fue de las manos, tenía la cabeza caliente, y pido disculpas”.

Lejos de aquel momento en que fue uno de los protagonistas del clásico blanco y negro, Alan Benítez habló por primera vez y pidió disculpas por el gesto hacia los hinchas del Decano, cuando se retiraba expulsado. “Pido disculpas a la hinchada de Olimpia por ese gesto. Me equivoqué, tenía la cabeza caliente por la expulsión (…) El árbitro (Cristian Aquino) se equivocó mucho, me cobró un penal cuando yo había llevado la pelota con el hombro. Le pregunté quién cobró, y me dijo 'el línea', y fui junto al línea, y él me dijo que sancionó el árbitro. Después me cobra una falta con Cardozo donde ni le toco, y tengo el video”, contó el lateral al Cardinal Deportivo.

El futbolista fue suspendido por 1 partido, pero ante la denuncia de Olimpia por los gestos, el Tribunal de Disciplina de la APF corrió traslado al club y a Benítez para que conteste dentro del plazo establecido en el Código Disciplinario. Por otra parte, el jugador de Libertad, quien está con la Selección Paraguaya, se refirió al rival del Gumarelo en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. “Boca Juniors es el más grande, va a ser un sueño jugar en la Bombonera”, comentó. La serie arrancará el martes 8 de agosto, a las 18:30, en Buenos Aires, mientras que la revancha será en Asunción el jueves 30 a las 18:30.