Los elegidos de Gavilán

Diego Gavilán dio a conocer los jugadores que viajarán esta tarde a Brasil. El plantel partirá a las 17:00, en vuelo chárter, a Curitiba para enfrentar mañana a Atlético Paranaense por al Copa Libertadores. El DT no contará con Lusardi, Irala y Martínez.

Deportivo Capiatá está listo para afrontar la tercera fase de la Copa Libertadores de América. El plantel viaja a las 17:00, en vuelo chárter, a Curitiba para visitar mañana a Atlético Paranaense, a las 20:45, por el juego de ida de la última etapa antes de la fase de grupos del certamen continental. Diego Gavilán no contará con Hugo Lusardi y Blas Irala, lesionados contra Universitario, y Cristian Martínez, suspendido por acumulación de amarillas. El equipo no está confirmado y el DT perfilará el once en el reconocimiento del Arena da Baixada.

La delegación concentrará en el Hotel Bourbón de Curitiba. Por su parte, los viajeros son: Bernardo Medina, Juanito Alfonso, Carlos Bonet, Jorge Paredes, Néstor González, Ramón Ortigoza, Gustavo Noguera, Carlos Ruíz Peralta, Eduardo Ledesma, Rubén Monges, David Mendieta, Julio Irrazabal, Alexis González, Cristian López, Roberto Gamarra, Dionisio Pérez, Marco Gamarra, Blas Díaz, Dante López y Miguel Chávez.