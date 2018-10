“Me sorprendió (la convocatoria)”

Blas Cáceres fue citado por Juan Carlos Osorio y fue la sorpresa en la primera lista del entrenador de la Selección Paraguaya. El volante de General Díaz formará parte de los entrenamientos del plantel durante la Fecha FIFA.

“El fútbol argentino me dio mucho, por sobre todo experiencia”, contó Blas Cáceres a ABC Cardinal. El volante fue convocado por Juan Carlos Osorio para formar parte de la Selección Paraguaya en los entrenamientos que realizaran los citados locales e internacionales en Asunción durante la fecha FIFA. “Puedo jugar en todo el sector izquierdo, pero Aldo (Bobadilla) me utilizó por el medio ya que jugamos con tres”, continuó el futbolista.

Cáceres debutó en Primera con la camiseta de Olimpia en 2008 y en 10 años de carrera, pasó por Guaraní, Sol de América, General Díaz (2014), Cerro Porteño, Vélez Sarsfield y Patronato de Paraná. El mediocampista habló sobre su comienzo y se refirió la vivencia en la Inferiores del Decano. “Vivía debajo de la gradería de Olimpia, hacia la avenida España. Los que vivíamos ahí, pasamos tiempos difíciles. Los únicos que logramos triunfar de esa camada creo fuimos Juan Mata, Nicolás Martínez y yo. El resto, creo que todos dejaron el fútbol”, señaló.

“No teníamos qué comer. Hacíamos vaquita y comprar cosas del supermercado. No tuvimos lugar donde comer durante un año. Después el club nos brindó, había un señor al cual le decían “hormiga” y trabajaba en el club y él nos brindó su casa para salvar el almuerzo”, recordó.

Por último, Cáceres se refirió a su futuro y admitió que Diego Serrati le adelantó sobre la posibilidad de cambiar de club a fin de temporada. “Diego me adelantó algo, pero no me dijo dónde”, culminó a la 730 AM.