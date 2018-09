Raúl Zapag, candidato a presidente de Cerro Porteño, está en el ojo de la tormenta: el actual directivo del Ciclón respondió a una declaración sobre la falta de refuerzos clase A. “Fue una estrategia esperando la llegada de Jubero”, mencionó.

En Cerro Porteño la situación está que arde: Raúl Zapag, actual directivo y candidato a presidente del Ciclón, mencionó en un acto proselitista que la falta de refuerzos “Clase A” fue una estrategia aguardando la llegada del cuerpo técnico de Fernando Jubero. “¿Refuerzos Clase A? por supuesto que sí, tienen que venir, me retaron ya porque no trajimos refuerzos este semestre... junio pasado, fue una estrategia esperando la llegada del profe Jubero. Mucho no puedo explicar porque es muy pública la reunión pero si estamos en vestuarios podemos hablar de muchas cosas”, mencionó.

Después de la publicación de ABC, Zapag respondió en su cuenta de Twitter (@flacozp) y tuiteó que: “Entiendo que mis expresiones se pudieron haber malinterpretado, esa no fue la intención del mensaje. En ese momento se priorizó mantener el plantel y la continuidad del trabajo. Al mencionar al Profe Jubero, en ese contexto, me refería al interés que tenía en enero por sumarlo”.

El Azulgrana arrancó la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores con Luis Zubeldía como DT y luego de la derrota 2-0 en Asunción, la llave quedó casi sentenciada para el conjunto paraguayo. El argentino fue destituido tras perder el clásico ante Olimpia en el Clausura y con la asunción del español, Cerro Porteño estuvo cerca de igualar el global en Brasil, pero quedó eliminado del certamen continental. La única incorporación que formó parte de los dos partidos fue Jorge Benítez, mientras que Camilo Saiz estaba lesionado; Adalberto Román, inhabilitado y Emanuel Denning sin chances.